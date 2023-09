Autonomes Fahren, hohe Kosten und Uber: Sind Allgäuer Taxifahrer in Sorge?

Carsharing, Mitfahrzentralen - Die Konkurrenz für Taxiunternehmer steigt. In Großstädten ist vorallem Uber sehr beliebt. So ist die Lage im Allgäu.

20.09.2023 | Stand: 18:34 Uhr

Carsharing, Uber, Mitfahrzentralen: Für das Taxi gibt es heutzutage viele Alternativen. "In Großstädten ist das für die Taxiunternehmen ein großes Problem", sagt Markus Friedrich, Inhaber von Taxi Kurz in Memmingen. Uber wirbt beispielsweise mit Festpreisen, sie haben anders also kein Taxameter, das während der Fahrt die Gebühren berechnet. Daher werden Uber-Autos gerade in Großstädten immer beliebter.

Bei Taxis sind Festpreise, anders als bei Uber, im Pflichtfahrgebiet sogar verboten. Martina Traut, Vositzende der Taxi-Funk eG Kempten, findet das auch gut so, sie hält von Festpreisen nichts. Denn es könne immer mal sein, dass auf einer Strecke ein Unfall oder eine Baustelle ist und das Taxi deshalb einen Umweg fahren muss. "Das sind dann gleich mal Zwei oder Drei Euro Unterschied." Das Uber-Fahrten immer billiger sind, als eine Taxifahrt, ist laut Markus Friedrich, ein Irrglaube. Sie seien oftmals auch teurer. "Bei Taxis kann man sich drauf verlassen, dass alles funktioniert und es seriös ist", sagt er. Bisher gibt es Uber noch nicht im Allgäu, die Taxiunternehmer fürchten die Konkurrenz daher noch nicht.

Taxis im Allgäu: Preise erhöhen ist schwierig

Eine weitere Entwicklung, die das Arbeiten der Taxifahrer massiv verändern könnte, ist das autonome Fahren. Schon seit vielen Jahren wird an dieser Technologie gearbeitet. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemals ohne Fahrer geht", sagt Markus Friedrich. Gerade bei Krankentransporten müssen die Menschen oft von der Haustür abgeholt oder ins Krankenhaus hinein gebracht werden. "Es gibt Assistenzsysteme im Auto", sagt Friedrich. "Aber einen Fahrer braucht man schon."

Was die Taxiunternehmer derzeit am meisten beschäftigt, sind steigende Kosten. "Wenn die Löhne in die Höhe gehen, wird es schwierig, das Personal zu bezahlen", sagt Martina Traut. Denn kommen dann noch Nachtzuschläge auf den Lohn, wird es für die Taxiunternehmen teuer. Und das wirkt sich irgendwann auch auf den Preis und somit die Anzahl der Kunden aus. "Dann fährt ja keiner mehr Taxi", sagt Traut.

Nur noch wenige Menschen werden Taxifahrer

In Memmingen haben Kunden die Preiserhöhung im vergangenen Jahr hingenommen, sagt Markus Friedrich. "Wir haben auch einige Stammkunden, aber da gab es keine Reaktionen." Die Taxiunternehmen müssen eine Preiserhöhung wegen höherer Kosten bei der Stadt beantragen. "Wir können nicht von heute auf morgen auf die gestiegenen Spritkosten reagieren." Es dauere bis zu einem Dreivierteljahr, bis die Taxiunternehmen die Preise erhöhen können.

Auch Artur Frank, Geschäftsführer von Taxi Frank in Kaufbeuren, kennt dieses Problem. Sein Unternehmen ist auf Krankenfahrten spezialisiert. Diese werden häufig von der Krankenkasse übernommen. "Deshalb haben wir Verträge mit den Krankenkassen abgeschlossen", sagt er. Es ist ihm also ebenfalls nicht möglich, flexibel auf Kostensteigerungen zu reagieren.

Ein weiteres Problem ist fehlendes Personal. Laut Martina Traut gibt es immer weniger Menschen, die sich überhaupt vorstellen können, als Taxifahrer oder Taxifahrerin zu arbeiten. "Früher haben so viele noch Geld dazu verdient", sagt sie. Das habe sich mittlerweile gewandelt. Gerade nachts wolle keiner mehr arbeiten. Auch Artur Frank kommt nicht so leicht an Mitarbeiter. "Manche Menschen wollen nur Geld und zeigen Desinteresse", sagt er. Frank hat daher einige ältere Mitarbeiter, die eigentlich schon in Rente sind. "Die arbeiten gerne noch. Sie wollen den sozialen Kontakt und eine Aufgabe haben." Geld sei für diese Menschen eher eine Nebensächlichkeit.

Krankenfahrten verhinderten harte Zeiten während der Lockdowns

Zwar mangelt es an Personal, Kunden gibt es dafür zu Genüge. Immer wieder müsse man Menschen zu Bus und Bahnhof bringen oder nachts Alkoholisierte nach Hause fahren, sagt Traut. Die Zahl der Mitfahrenden sei immer sehr unterschiedlich. "Anfang diesen Jahres war ungewöhnlich wenig los", sagt die Vorsitzende der der Taxi-Funk eG Kempten. Viel zu tun habe man dagegen im Mai, Juni und Juli. Denn in dieser Zeit gebe es viele Feste, wie zum Beispiel Hochzeiten. "Hier ist es anders, als in Großstädten wie München", sagt Markus Friedrich. "Dort gibt es überall ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr), also U-Bahnen, S-Bahnen." Taxis seien dann nicht so wichtig, wie zum Beispiel in Memmingen.

"Mit einem reinen Taxigeschäft geht nicht viel in Kaufbeuren", sagt Artur Frank. Deshalb macht er seit einigen Jahren hauptsächlich Krankenfahrten. "Krankentransporte sind besser planbar", sagt er. Denn die Fahrten werden im Voraus gebucht. Normale Taxi-Fahrdienste machen bei ihm nur noch einen kleinen Teil der Fahrten aus. "Deshalb waren wir von Corona nicht so schlimm betroffen", sagt er. Kranken Menschen durfte er trotzdem zu Arztterminen fahren und wieder abholen.