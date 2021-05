Motorsport: Alle Teams des Kemptener Rennstalls Abt Sportsline sind unterwegs

Im Motorsportzentrum bei Abt in Kempten ist es gerade ruhig. Alle Teams des Allgäuer Rennstalls sind unterwegs. Die Formel E gastiert am Wochenende in Monaco.

07.05.2021 | Stand: 14:53 Uhr

Im Kemptener Motorsportzentrum war es in den letzten Tagen sehr ruhig. Alle drei Rennsportteams von Abt Sportsline sind unterwegs: Die Formel E gastiert an diesem Wochenende in Monaco, die DTM-Mannschaft testete drei Tage am Lausitzring und die Extreme-E-Mannschaft ist auf dem Schiff unterwegs in den Senegal, wo Ende Mai die nächsten Rennen anstehen.

Lucas di Grassi mag die Strecke in Monte Carlo

Doch zunächst startet die Elektrorennserie Formel E am Samstag in Monaco. Der Stadtkurs im Fürstentum ist die erklärte Lieblingsstrecke von Ex-Weltmeister Lucas di Grassi und DTM-Champion René Rast aus dem Team Audi Sport Abt Schaeffler. Die beiden starten erstmals auf der berühmten langen Formel-1-Variante, vorbei an allen legendären Plätzen der Mittelmeer-Metropole.

Der Weg ins Fahrerlager ist für Teamchef Allan McNish und di Grassi nur ein kurzer Spaziergang, denn beide leben in Monaco, und deshalb gibt es für sie das Frühstück zuhause. Dennoch sind beide voll fokussiert: „Monaco ist Monaco: Es wird spannend, ob, wo und wie hier mit den Formel-E-Autos überholt werden kann. Das Zeittraining wird auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen.“

Für Rene Rast ist es Debüt im Fürstentum

Für Rast ist es das elektrische Debüt im Fürstentum: „Ich bin dort fünfmal bei der Formel 1 den Porsche Supercup gefahren und habe zweimal gewonnen.“ Der Wahl-Bregenzer liegt aktuell auf dem sechsten Platz in der Gesamtwertung und schwärmt: „Schon als Kind vor dem Fernseher war Monaco für mich das Highlight des Jahres, jetzt ist es eine meiner Lieblingsrennstrecken.“ In Monaco wird nur ein Rennen ausgetragen, das am Samstag um 16 Uhr startet und auf Sat 1 gezeigt wird.

Lesen Sie auch: Diese Autos bringt Abt Sportsline an den DTM-Start

Lesen Sie auch