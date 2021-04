Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel „War das so?“ - das große Retro-Rätsel in Ihrer Heimatzeitung

Nachfolgend die Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel "War das so?" - das große Retro-Rätsel 2021 in Ihrer Heimatzeitung.

1. Veranstalter

Veranstalter des Gewinnspiels „War das so?“ ist die Allgäuer Zeitungsverlag GmbH, Heisingerstraße 14, 87437 Kempten (nachfolgend: „AZ“).

2. Teilnahme

2.1 Das Gewinnspiel „War das so?“, das große Retro Rätsel in Ihrer Heimatzeitung, findet im Zeitraum vom 03. Mai bis 31. Mai 2021 statt. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen.

2.2 Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren.

2.3 Angestellte von AZ und den mit AZ in der Mediengruppe Allgäuer Zeitung verbundenen Unternehmen und deren nächste Angehörige (Eltern, Ehepartner, Kinder) sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.

2.4 Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich AZ das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. Auch wer unwahre Personenangaben macht, kann vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden.

3. Ablauf

3.1 Im Zeitraum vom 03. Mai bis 31. Mai 2021 veröffentlicht AZ in der Allgäuer Zeitung und ihren Heimatzeitungen täglich jeweils ein Bild (abgebildete Jahreszahl ohne Gewähr) von Lesern. Dieses Bild wird mit einem Gegenstand bestückt, den es zu dieser Zeit in dieser Form so noch nicht gab. Zu erraten ist, in welchem Feld sich der Gegenstand befindet. Diese Lösungskoordinaten sind dann anzugeben.

3.2 Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt zum einen über die kostenpflichtige Gewinn-Hotline 0137/ 822 70 30 10 (pro Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG: 50 Cent - Preise für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichen). Dabei muss der Teilnehmer die Lösungskoordinaten, seinen Namen, seine Anschrift und seine Festnetz- oder Mobilfunknummer entsprechend den Anweisungen der automatischen Bandansage auf Band hinterlassen.

Zum anderen ist die Teilnahme auch über die Versendung einer kostenpflichtigen Premium-SMS an die Nummer 52020 (pro SMS: 50 Cent) möglich. Der dabei via SMS versendete Text muss folgenden Inhalt haben: Zeitung Retro Bild, die Lösungskoordinaten (z.B. A1) Name, Anschrift.

3.3 Aus allen Teilnehmern, die am Erscheinungstag des jeweiligen Retro Rätsels bis 15 Uhr am Gewinnspiel unter Nennung der richtigen Lösungskoordinaten teilnehmen, wird täglich nach dem Zufallsprinzip unter Berücksichtigung aller Lokalausgaben rollierend ein Tagesgewinner ausgelost. Falsche und/oder undeutliche Antworten sowie Antworten mit unvollständiger Namens- oder Anschriftenangabe sind nicht gewinnberechtigt.

4. Gewinne

4.1 Der jeweilige Tagesgewinner bekommt bei einem Termin mit einem Verlagsvertreter symbolisch die Gewinnsumme in Höhe von EUR 1.000,00 ausgehändigt. Das Geld wird in den darauffolgenden Tagen auf das von ihm schriftlich angegebene Konto überwiesen. Die Tagesgewinner werden telefonisch über ihren Gewinn benachrichtigt. Der jeweilige Tagesgewinner muss sich bei der Preisübergabe durch ein offizielles Bild-Dokument (gültiger Personalausweis oder Reisepass) ausweisen und den Empfang des Gewinns schriftlich quittieren.

4.2 Es kommen nur die in diesen Teilnahmebedingungen bezeichneten Gewinne zur Auslosung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewinne sind nicht übertragbar bzw. können nicht abgetreten werden. Für die Abführung von ggf. auf den Gewinn anfallenden Steuern ist der jeweilige Tagesgewinner selbst verantwortlich.

4.3 Die Tagesgewinner erklären sich mit ihrer Teilnahme am Gewinnspiel mit der unentgeltlichen Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung und Bereithaltung zum Abruf ihrer Namen, Wohnorte und ihres Fotos im Rahmen der Nachberichterstattung zum Gewinnspiel im Internet unter www.allgaeuer-zeitung.de und in den Print-Ausgaben der Allgäuer Zeitung sowie im Wochenblatt „Extra“ einverstanden.

5. Haftung/Gewährleistung/Änderungen der Teilnahmebedingungen und/oder Gewinne

5.1 Mit der Aushändigung bzw. Übergabe der Gewinne werden AZ, deren Angestellte und Vertreter von allen etwaigen Verpflichtungen aus diesem Gewinnspiel frei. AZ, ihre Angestellten und Vertreter haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht für Verletzungen von Körper, Leben und Gesundheit sowie Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften AZ, ihre Angestellten und Vertreter nur, wenn hierdurch eine wesentliche Vertragspflicht verletzt worden ist. In diesem Fall ist die Haftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt.

5.2 Nach Maßgabe von Ziff. 5.1 übernehmen AZ, deren Angestellte und Vertreter keinerlei Haftung für Schäden, die sich im Zusammenhang mit der Annahme der Gewinne und/oder in deren Nachgang ergeben können. Für Sach- und Rechtsmängel der verlosten Gewinne übernehmen AZ, deren Angestellte und Vertreter keinerlei Haftung oder Gewährleistung. AZ, deren Angestellte und Vertreter übernehmen ferner keine Kosten, die den Gewinnern ggf. durch die Entgegennahme bzw. Einlösung des jeweiligen Gewinns entstehen.

5.3 AZ, deren Angestellte und Vertreter übernehmen keine Gewähr für die problemlose Nutzung des Telefonnetzes bzw. des Internet. Darüber hinaus haftet AZ nicht für Störungen und/oder den Verlust elektronischer Sendungen/Downloads.

5.4 AZ behält sich das Recht vor, bezüglich der ausgelobten Preise Änderungen vorzu-nehmen, wenn die Umstände dies erfordern. Einwendungen dagegen sind nicht möglich. AZ behält sich im Übrigen vor, das Gewinnspiel ohne Angabe von Gründen und ohne Ankündigung zu verkürzen, zu verlängern, zu verändern oder abzusagen, ohne dass sich daraus Ansprüche auf Haftung bzw. Schadensersatz ableiten lassen. Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit von AZ ohne Angaben von Gründen geändert werden, insbesondere aus rechtlichen Gründen. Änderungen werden im Zweifelsfall unter www.allgaeuer-zeitung.de/retro bekanntgegeben. Ein Abbruch oder eine Beendigung des Gewinnspiels erfolgt insbesondere dann, wenn aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann AZ von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen.

6. Datenschutz

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass die von ihnen AZ übergebenen Daten zum Zweck der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben und verarbeitet werden.

Es steht jedem Teilnehmer frei, jederzeit seine Einwilligung in die Datenspeicherung und Datennutzung gegenüber AZ zu widerrufen und somit von der Teilnahme am Gewinnspiel zurückzutreten, solange und sofern er noch nicht als Gewinner ermittelt wurde. Der Widerruf kann telefonisch (0831/206-5774), oder schriftlich erfolgen (Allgäuer Zeitungsverlag GmbH, Verlagsmarketing, Heisingerstraße 14, 87437 Kempten).

Veranstalter des Gewinnspiels und Verantwortlicher i.S.d. DSGVO ist die Allgäuer Zeitungsverlag GmbH. Die Daten der Teilnehmer werden gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO ausschließlich zur Durchführung und Abwicklung des Ge-winnspiels verarbeitet und anschließend gelöscht, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen.

Sie haben unter den Voraussetzungen der Artikel 15 ff. DSGVO ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Datenübertragbarkeit.

Bei Anfragen dieser Art wenden Sie sich bitte an datenschutz@azv.de. Die Da-tenschutzinformationen gem. Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung werden in einem gesonderten Dokument zur Verfügung gestellt und können unter folgen-dem Link abgerufen werden: www.ihre-az.de/datenschutz.

7. Sonstiges

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt davon die Gültigkeit der übrigen Nutzungsbedingungen hiervon unberührt.