"Mehr Zeit für Patienten mit größeren Problemen" - Hausärzte bedauern Ende der Krankschreibung per Telefon

In Pandemie konnten sich Arbeitnehmer bei Erkältungssymptomen mit Anruf beim Arzt ein Attest sichern. Sonderregel fällt weg - worüber nicht alle zufrieden sind.

24.04.2023 | Stand: 17:56 Uhr

Die einen wollen sie zurück. Die anderen befürworten das Ende der telefonischen Krankschreibung. Seit Anfang April genügt es bei leichten Erkältungen nicht mehr, den Hausarzt oder die Hausärztin anzurufen, um eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu bekommen. Es gibt aber eine andere Möglichkeit, sich von daheim krank zu melden: eine Videosprechstunde, sofern sie vom Hausarzt angeboten wird.

Sonderregelung galt drei Jahre lang

Die telefonische Krankschreibung hatte als Sonderregelung während der Corona-Pandemie seit März 2020 fast durchgehend gegolten. Sie sollte dazu beitragen, unnötige Kontakte zu vermeiden. Ihre Abschaffung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen bedauern speziell von Hausärzte: „Die telefonische Krankschreibung bei Atemwegsinfekten hat sich als eine sinnvolle Ergänzung erwiesen“, sagt Dr. Stefan Gramlich, Bezirksvorsitzender des bayerischen Hausärzteverbandes, aus Blaichach (Kreis Oberallgäu). „Sie hat uns Hausärzten – gerade an Tagen, an denen es sich sehr ballte – auch in bürokratischer Hinsicht entlastet. Sie hat uns mehr Zeit für Patienten mit größeren gesundheitlichen Problemen ermöglicht.“

Handwerkskammer-Präsident: "Telefonat birgt Gefahr der falschen Einschätzung"

Auch beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) sieht man das Aus für die telefonische Krankschreibung kritisch: „Sie hat sich für alle Seiten voll bewährt“, sagt der Kreisvorsitzende Ludwin Debong. Schwarze Schafe werde es immer geben, „doch die große Mehrheit der Arbeitnehmer ist sehr verantwortungsvoll mit dem Thema umgegangen“. Das höre er auch als Beirat der AOK-Direktion Memmingen von den Unternehmen. Dagegen begrüßt Hans-Peter Rauch, Präsident der Handwerkskammer Schwaben, das Ende der Krankschreibung per Anruf. Nach dem Ende der Pandemie sei es geboten, „wieder zum alten System zurückzukehren“. Das habe sich über viele Jahrzehnte für Arbeitgeber und Arbeitnehmer bewährt – auch zum Wohl der Patienten: „Es muss jemand fachlich drauf schauen. Ein Telefonat, in dem ja nur Eigendiagnosen mitgeteilt werden können, birgt die Gefahr, dass man etwas verschleppt oder falsch einschätzt.“ Zwar seien die meisten Arbeitnehmer in der Pandemie vernünftig mit der telefonischen Krankschreibung umgegangen. Doch Rauch berichtet auch von Verdachtsfällen an einigen Berufsschulen, wo es vermehrt zweifelhafte Absagen zum Beispiel vor Lehrgängen gegeben habe.

Weiterhin haben Patienten die Möglichkeit, sich bei Hausärzten per Videosprechstunde krankschreiben zu lassen, sofern sie angeboten wird. Und zwar nicht nur bei leichten Atemwegsinfekten. Gramlich berichtet von „sehr positiven Erfahrungen“. Auch dadurch werde das Infektrisiko in Arztpraxen reduziert.