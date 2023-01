Abtauchen in die verschiedensten Welten: Schauspielerin Corinne Steudler im Porträt

Corinne Steudler (31) ist Schauspielerin, Tänzerin, Sängerin, Tuchakrobatin und Choreografin – und ein Glücksfall für das Theater in Kempten. Ein Porträt.

07.01.2023 | Stand: 11:57 Uhr

„Wenn ich mich wohlfühle, kann ich explodieren“, sagt Corinne Steudler und lacht. Was gefährlich klingt, ist gut für das Theater in Kempten: Seit fünf Jahren fühlt sich dort die gebürtige Schweizerin nämlich pudelwohl und steht in vielen Eigenproduktionen auf der Bühne. Nicht nur als Schauspielerin. Denn die 31-Jährige hat noch weitere Talente: Sie tanzt, singt, choreografiert – und verblüfft das Publikum als Akrobatin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.