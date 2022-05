Theater Kempten: Sebald-Stück "Paul Bereyter" feiert Premiere

Theater Kempten bringt die tragische Geschichte des Allgäuer Lehrers Paul Bereyter aus dem Sebald-Buch „Die Ausgewanderten“ auf die Bühne. Das Publikum ist gefordert.

20.05.2022 | Stand: 16:41 Uhr

Im Heimatmuseum kommen Erinnerungen hoch. Die Bilder aus einer lange zurückliegenden Zeit ziehen scheinbar klar vor einem vorüber. Doch da tauchen auch dunkle Flecken und Leerstellen auf. Kathi und Fritz geht es so. Die beiden erinnern sich an ihren Lehrer Paul Bereyter, der ihnen in ihrer Kindheit „wie ein älterer Bruder“ vorkam und der sich mit 74 Jahren das Leben nahm, sich vor den Zug legte. „Paul Bereyter“ heißt eine Geschichte aus dem Erzählband „Die Ausgewanderten“ von W. G. Sebald, die das Theater in Kempten nach zweieinhalbjähriger coronabedingter Pause als Uraufführung auf die Bühne brachte und vom Premierenpublikum viel Applaus erhielt.

