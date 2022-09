Entspannung pur: Das sind die schönsten Thermen im Allgäu

Einen entspannten Tag in der Therme verbringen - darauf freuen sich viele zu Beginn des Herbstes. Wir stellen die größten und schönsten Thermen im Allgäu vor.

Der Herbst steht vor der Türe und am Wochenende ist in sogar bereits der erste Schnee angekündigt. Für viele beginnt damit die Zeit von dicken Decken, einer warmen Tasse Tee und entspannten Abenden auf der Couch. Die perfekte Zeit also um sich in der Therme richtig verwöhnen zu lassen und das ungemütliche Wetter bei einem heißen Sauna-Gang zu vergessen. Dafür muss man nicht immer gleich den weiten Weg bis nach Erding auf sich nehmen. Auch im Allgäu gibt es viele Thermen, die einen Besuch wert sind. Wir geben einen Überblick über die größten und schönsten Thermen im Allgäu.

Therme Bad Wörishofen

Die Therme in Bad Wörishofen gehört mit seinem über 5.000 Quadratmeter großen Thermenbereich zu den größten Thermen im Allgäu. Besucherinnen und Besucher können hier insgesamt elf Saunen beziehungsweise Dampfbäder nutzen. Bekannt ist die Therme auch für seine Glaskuppeln, die komplett geöffnet werden können.

Neben verschiedenen Heilbädern, Massageangeboten sowie verschiedenen Beauty- und Massageangeboten verfügt die Therme Bad Wörishofen auch über eine Poolbar und vielfältige Liegeflächen. Das Thermenparadies wie auch das Vitalbad inklusive Saunen sind nur für Gäste ab 16 Jahren zugänglich (außer an Familien-Samstagen). Das Sportbad darf von allen genutzt werden. Weiterführende Informationen zu Öffnungszeiten und Preisen der Therme Bad Wörishofen lesen Sie hier.

Königliche Kristalltherme Schwangau

Entspannen mit direktem Blick auf Schloss Neuschwanstein? Das geht in der Kristalltherme in Schwangau. Die Therme bietet insgesamt fünf Themensaunen, einen Osmanischen Hamam, Dampfbäder und eine Eisnebel Grotte. Von der Dachteeasse haben Gäste bei gutem Wetter einen tollen Blick auf das Bergpanorama und neben Schloss Neuschwanstein auch auf Schloss Hohenschwangau.

Zur Gesundheitsförderung werden verschiedene Kurse angeboten und es stehen mehrere Heilwasser-Becken zur Verfügung - sowohl drinnen als auch draußen. Zusätzlich werden verschiedene Massagen und andere Anwendungen angeboten. Erfahren Sie hier, wie Sie am besten zur Kristalltherme nach Schwangau anreisen und was der Eintritt kostet.

Therme Lindau

Direkt am Bodensee im Westallgäu befindet sich die Therme Lindau. Sie wurde erst im Jahr 2021 eröffnet und konnte im ersten Jahr bereits 350.000 Gäste anlocken. Mit insgesamt 12 Saunen gehört sie ebenfalls zu den Größten - in die "Theatersauna" passen bis zu 120 Gäste gleichzeitig. Das Kernstück der Anlage bildet die Therme mit sechs verschiedene Becken. Eine besondere Attraktion bildet das Sole-Intensivbecken, das seinen Gästen einen "Unterwasser-Konzertsaal" verspricht.

Die Therme Lindau verfügt über einen eigenen Fitness-Bereich und bietet sowohl personalisiertes Training als auch gemeinsame Kurse an. Wie in den anderen Thermen auch, gibt es ein Wellness- uns Spa-Angebot. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen rund um einen Besuch in der Therme Lindau.

Alpentherme Ehrenberg

Die Tiroler Alpentherme Ehrenberg ligt zwar nicht mehr direkt im Allgäu, aber nur wenige Autominuten hinter der österreichischen Grenze bei Füssen. Somit ist sie auch im Allgäu sehr beliebt. Die Therme verfügt sowohl über eine Badewelt mit verschiedenen Becken im Innen- und Außenbereich als auch über einen Saunabereich mit insgesamt sechs Saunen und mehreren Ruhebereichen.

Während sich der Badebereich mit Reifenrutsche und Strömungskanal besonders gut für Familien eignet, ist der Sauna-Bereich erst ab 16 Jahren zugelassen. Für Kinder werden außerdem eigene Kurse und sogar ein eigener Club angeboten. Aber auch Wellness-Angebote und Aqua-Kurse stehen auf dem Programm. Auf der Website der Alpentherme finden Sie nähere Informationen zu Öffnungszeiten und Preisen.

Therme Oberstdorf

Die Therme ist seit August 2018 geschlossen und wird aktuell komplett neu gebaut. Die Eröffnung ist für den Sommer 2024 geplant. Ab dann sollen Besucherinnen und Besucher einen 3.000 Quadratmeter großen Sauna-, Spa- und Wellnessbereich besuchen können sowie eine 2.000 Quadratmeter große Bade- und Thermenwelt. Aktuelle Informationen zum Stand der Bauarbeiten finden Sie auf der Website der "Neuen Therme Oberstdorf".

Neben den großen Thermen gibt es im Allgäu natürlich auch viele Hallen- und Erlebnisbäder, die ebenfalls über zum Teil große Sauna-Bereiche verfügen. Gleichzeitig finden sich hier aber meist zusätzlich mehr Angebote und Attraktionen für Kinder und Familien. Einen Überblick über die größten und schönsten Hallen- und Erlebnisbäder im Allgäu finden Sie hier.