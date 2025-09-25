„Massive Häufung“: Ticket-Missbrauch sorgt für Ärger an Bergbahnen - KI soll Betrüger entlarven

„Das ist Betrug!“ Ralf Speck, Vorstand der Bergbahnen-Kooperation „Allgäu Tirol Bergwelt“ (ATB), ist stinksauer. Immer häufiger erleben er und seine Kollegen, wie sich Wanderer oder Skifahrer mit Saison- oder Jahreskarten, die ihnen nicht gehören, Zutritt zu Liften und Bergbahnen verschaffen wollen.

Sie haben die personalisierten Tickets - mit Name und Foto versehen - zuvor von Freunden oder Verwandten ausgeliehen oder ihnen unter der Hand abgekauft.

Skipass weitergeben oder verkaufen? Klare Regeln in den Tarifbestimmungen

Wer erwischt wird, muss mit einer Anzeige rechnen. Zudem wird der Skipass eingezogen und es erfolgt ein Beförderungsausschluss. So steht es beispielweise klipp und klar in den Tarifbestimmungen der Allgäu Tirol Bergwelt. Doch manche scheint das nicht zu interessieren.

„Wir beobachten eine massive Häufung. Fünf Vorfälle hatten wir allein bei uns an der Bergbahn im letzten Monat“, sagt Speck, der zugleich Geschäftsführer der Alpspitzbahn in Nesselwang (Kreis Ostallgäu) ist. Darunter waren beispielsweise zwei Senioren, die die personalisierten Jahrespässe ihrer erwachsenen Kinder ausgeliehen hatten und sich somit als die „Jungen“ ausgeben und das Drehkreuz passieren wollten.

Ticket-Missbrauch an Bergbahnen: Betreiber beklagen beträchtliche Einbußen

„Vielen fehlt jegliches Unrechtbewusstsein“, ärgert sich Speck. In größeren Skigebieten würden Liftbetreibern laut Hochrechnungen beträchtliche Umsatzeinbußen entstehen. Schließlich kosten Saisonkarten mehrere Hundert Euro.

Vielerorts wurde im Kampf gegen den Ticketbetrug deshalb aufgerüstet - oder es gibt Pläne dazu. An der Alpspitzbahn in Nesselwang soll schon in diesem Winter eine Videoüberwachung samt dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz zum Einsatz kommen. „Sie meldet Auffälligkeiten. Zum Beispiel, wenn vormittags ein 1,90 Meter großer Skifahrer den gleichen Pass benutzt wie nachmittags ein deutlich kleinerer.“

Regelmäßige Skipass-Kontrollen durch Mitarbeiter gebe es bereits. „Die meisten wissen nicht, dass unsere Mitarbeiter die kleinen Fotos aus dem Pass auf ihrem Monitor in großer Auflösung sehen können“, sagt Speck. Durch die KI soll gerade bei großem Ansturm noch genauer hingeschaut werden können.

Skifahrer muss nach dreister Aktion tief in die Tasche greifen

Übrigens: Auch der Weiterverkauf von Tages- oder Halbtageskarten wird im Bereich der Bergbahnen nicht toleriert. Einem besonders dreisten Skifahrer, der einem anderen Gast dessen Karte provokant vor den Augen des Personals zu einem Spottpreis abkaufte, zog Speck persönlich aus dem Verkehr - und zeigte ihn an.

„Der musste 800 Euro für soziale Zwecke zahlen“, schildert er den Ausgang der Güteverhandlung vor Gericht. Doch soweit sollte es nicht kommen, findet Speck. „Wer mit Skikarten betrügt, schadet nicht nur uns Bergbahnen, sondern allen Skifahrern. Der Schaden, den die schwarzen Schafe anrichten, fließt in die Preisgestaltung ein.“

Weitere Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.