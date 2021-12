In einem Prozess um gequälte Rinder auf einem Hof im Oberallgäu sind drei Landwirte verurteilt worden. Wie begründet der Richter das Urteil?

14.12.2021 | Stand: 18:52 Uhr

Ein Jahr und acht Monate für den Vater, ein Jahr und drei Monate für die Mutter sowie ein Jahr und sechs Monate für den Sohn: So lauten die Bewährungsstrafen, zu denen das Landgericht Kempten eine Landwirtsfamilie aus dem Oberallgäu verurteilt hat. Die Entscheidung ist rechtskräftig. Hinzu kommen Geldbußen von insgesamt 7800 Euro, die an gemeinnützige Organisationen bezahlt werden müssen, unter anderem an den Deutschen Tierschutzbund.