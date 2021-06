Tiny House: Allgäuer Familie wohnt zu viert auf 38 Quadratmetern - "Es ist wie eine Befreiung"

Wohnen im Tiny House: Das Ehepaar Gretz lebt mit seinen beiden Kindern seit einem Jahr in einem Mini-Haus im Allgäu. „Es ist wie eine Befreiung“, sagen sie.

08.06.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Vier Personen auf knapp 40 Quadratmetern Wohnfläche: Was für die einen nach Albtraum klingt, empfinden Michael (30) und Hanna (35) Gretz als pures Glück. Das Allgäuer Ehepaar wohnt mit seinen Kindern Elias (7) und Sofia (3) seit einem Jahr in einem Tiny House (englisch für winziges Haus) aus Holz. Genau genommen sind es sogar zwei transportable Mini-Häuschen, die L-förmig aneinanderstehen. „Das Leben im Tiny House hat unser Leben total verändert. Es ist wie eine Befreiung. Wir leben nachhaltig und fast ohne finanzielle Verpflichtungen“, schwärmt das Paar über die selbst gezimmerte Bleibe in Wielazhofen, einem Stadtteil von Leutkirch, im baden-württembergischen Teil des Allgäus.

Für ihren Traum vom minimalistischen, naturnahen Leben verließ die Familie eine 110 Quadratmeter-Wohnung. Die Idee dazu hatten sie nach einer Wohnwagen-Reise durch Portugal. „Wir wollten, dass sich nicht mehr alles nur um Geld dreht. Miete oder Ratenzahlungen für ein Eigenheim sind die größten Ausgaben im Leben. Diesen Kreislauf haben wir durchbrochen.“

Das transportable Mini-Häuschen der Familie Gretz besteht aus zwei Komponenten, die L-förmig angeordnet sind. Rechts vor dem Tiny House ist ein Unterstand für Werkzeuge und Freizeitgeräte angebracht. Bild: Tobias Schuhwerk

In monatelanger Arbeit konstruierte Michael Gretz, Holztechniker von Beruf, mit dem befreundeten Zimmerer Raphael von Kralik das Holz-Häuschen, das aus zwei transportierbaren Komponenten besteht. Nachdem Familie Gretz über die Zeitung nach einem Stellplatz zur Pacht gesucht hatte, meldete sich die Eigentümerin eines 500 Quadratmeter großen Bauland-Grundstücks. Familie Gretz stellte einen Bauantrag und erhielt prompt grünes Licht. Einzige Bedingung: Das Tiny House muss sich in die Umgebung einfügen. „Das haben wir erfüllt“, sagt Michael Gretz.

Wohnen im Tiny House: In der Küchenzeile muss jeder Handgriff sitzen. Bild: Tobias Schuhwerk

Wer das Mini-Haus betritt, steht direkt vor dem Esstisch. Rechts schließt sich eine Sofaecke an. Links geht es über einen kleinen Absatz in die Kochnische und zum Bad. Alles auf etwa 19 Quadratmetern. Hinter dem Sofa befindet sich, durch eine Schiebetür getrennt, der Schlafraum mit Doppelstockbett sowie ein kleiner Rückzugsraum. Geheizt wird mit einem Speicherofen, warmes Wasser liefert eine Solarthermieanlage. Strom erzeugt eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. 90 000 Euro hat das Tiny House gekostet. Pacht zahlt die Familie 110 Euro pro Monat.

Michael Gretz am Esstisch im Wohnbereich. Im Hintergrund ist das Bücherregal zu sehen, das als Schiebetür dient. Bild: Tobias Schuhwerk

„Wenn wir ein Eigenheim gebaut hätten, wären wir schnell bei 400 000 bis 500 000 Euro gelegen. So aber konnten wir fast alles aus unserem Ersparten finanzieren“, sagt Michael Gretz. Als wahren Luxus empfindet er, dass er nur noch 19,5 Stunden arbeitet und seine Frau den Dienst als Lehrerin quittierte. „Wir haben Zeit für uns, die Kinder und kreative Projekte. Das ist herrlich.“

Tiny House: Im Allgäu könnte eine Siedlung entstehen - Diskussion um Stellplätze in mehreren Gemeinden

Familie Gretz gehört hierzulande zu den Tiny-House-Pionieren. Ursprünglich kommt die Bewegung aus den USA. Leben in kleinen Häusern propagieren ihre Vertreter als finanzielles und ökologisches „Gesundschrumpfen“. Auch in einigen Städten und Dörfern im Allgäu wird derzeit über Tiny Houses diskutiert. Zuletzt lehnte der Rat in Halblech (Kreis Ostallgäu) einen Antrag für Minihäuser zum Probewohnen an der B 17 ab. „Keine erstrebenswerte Bauweise“, lautete unter anderem die Begründung. Anders dagegen in Wertach (Oberallgäu): Dort wurde einer Familie erlaubt, zwei Mini-Häuser zur Urlaubsvermietung im Innenbereich der Gemeinde zu errichten. „Das gefällt mir gut“, sagte Bürgermeisterin Gertrud Knoll. „Viele Leute haben alles, da genießen sie vielleicht einen aufs Minimalistische reduzierten Urlaub.“

In Isny gehen die Überlegungen noch weiter: Im Ortsteil Großholzleute könnte die erste Tiny-House-Siedlung im Allgäu entstehen. Die Stadtverwaltung startete Anfang des Jahres eine Internetumfrage dazu, an der sich 472 Personen beteiligten. Dabei habe es „sehr viel Interesse und Lob“ gegeben. Kritiker befürchten jedoch „Wildwuchs“ oder gar ein „Tiny-House-Getto“. Vor einer Entscheidung soll nun die ganze Ortschaft eingebunden werden. „Auch bei kleinen Häusern bewegen wir ein großes Rad“, wird Ortsvorsteher Rainer Leuchtle in der Schwäbischen Zeitung zitiert.

Die bundesweit erste Tiny-House-Siedlung entstand vor einigen Jahre mit 21 Mini-Häusern im fränkischen Mehlmeisel. Sollte sich ein ähnliches Modell im Allgäu umsetzen lassen, würde Familie Gretz wohl ihren bisherigen Standort verlassen. „Das Praktische an unserem Tiny House ist, dass wir es jederzeit auf einer Lkw-Brücke woanders hinbringen können“, sagt Michael Gretz schmunzelnd.

