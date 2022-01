Was kann ich tun, um meine Familie und Beziehung aus dem Corona-Tief zu holen?

Wie mit dem Kind oder dem Partner in Corona-Zeiten umgehen, wenn man selbst vor Frust heulen könnte? Schnelle und einfache Tipps von einer Allgäuer Expertin.

18.01.2022 | Stand: 10:43 Uhr

Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf Familien und Beziehungen? Was kann man als Eltern, aber auch als Paar, gegen den Corona-Stress im Alltag tun? Paulina Haberstock, Familien- und Paartherapeutin aus Oy-Mittelberg, gibt Antworten.

Kinder und Corona: Wie der richtige Umgang in der Familie während der Krise helfen kann

Frau Haberstock, vor allem für Kinder ist die Corona-Pandemie nicht leicht zu verstehen. Was können Eltern tun, um ihrem Nachwuchs durch die schwierige Zeit zu helfen?

Paulina Haberstock: Umso kleiner Kinder sind, desto mehr brauchen sie Bezugspersonen, die für sie da sind – „eine sichere Bindung“. Nicht nur körperlich, sondern mit voller Aufmerksamkeit, das ist sehr wichtig. Sie brauchen eine Bezugsperson, die ihre Sorgen wahrnimmt, die hilft, die Gefühle zu versteht und sieht, was die Kinder bewegt: die Freude und Träume, aber auch die Trauer und Ängste. Eine Bezugsperson, die Gefühle nicht verbietet, sie übergeht oder sich darüber lustig macht, sondern die die Kinder ernst nimmt und ihnen zeigt, dass sie damit nicht allein sind.

Wichtig ist, dass Bezugspersonen das, was sie bei Kindern wahrnehmen, auch benennen. Das hilft den Kindern, sich zu orientieren und sich verstanden zu fühlen. Dazu empfehle ich auch, dass Eltern über eigene Gefühle verständlich sprechen.

Und wenn mir das als Erwachsener selbst schwer fällt? Schließlich will ich mein Kind ja schützen.

Haberstock: Kinder nehmen das sehr gut wahr, was Erwachsene fühlen. Wenn man das nicht anspricht, kann es sein, dass die Kinder sich schuldig fühlen oder ungeliebt oder sie können später die Gefühle andere Menschen nicht deuten und das alles kann zu weiteren Beschwerden führen. Manche Kinder wollen ihre Eltern nicht belasten, ihnen Sorgen machen. Oder sie denken, dass solche Gefühle nicht sein dürfen.

Manchmal ist es wichtig, auf andere Signale zu achten. Manche Kinder sagen zum Beispiel "Ich habe Bauchweh", oder "Mir geht es nicht gut", manche werden aggressiv oder ziehen sich zurück, andere verweigern die Schule – das alles kann ein Ausdruck von Angst und Unsicherheit in dieser Zeit sein.

Was können Eltern sonst noch tun, um die Ängste und Sorgen ihrer Kinder zu lindern?

Haberstock: Regelmäßig Gespräche führen, nachfragen, da sein. Manchmal kann das Rollenspiel mit Kuscheltieren helfen. Eltern sollten ihrem Kind zeigen, dass alles ausgesprochen sein darf. Aber auch, dass das Leben nicht nur aus Corona-Nachrichten besteht. Es gibt auch jetzt viele schöne Tätigkeiten, mit denen man sich beschäftigen kann: Wie draußen in der Natur spielen, Picknick machen oder miteinander kuscheln.

Was auch gut ist, ist die Gefühle zu malen. Kleine Kinder sind gut darin, ihre Gefühle in Bildern auszudrücken. Man kann sie fragen: "Wo fühlst du das, wie groß und welche Farbe hat dein Bauchweh?" Ältere Kinder können schreiben und so ihren Sorgen Ausdruck geben.

Nicht nur während der Coronapandemie: Paulina Haberstock gibt als Paar- und Familientherapeutin den Sorgen und Ängsten der Allgäuer Raum. Ihre Praxis befindet sich in Oy-Mittelberg. Bild: Simones Haarmonie

Ist es wirklich sinnvoll, das Kind in einer solchen Krisenzeit so direkt mit dem Thema Angst zu konfrontieren?

Haberstock: Es ist wichtig, dem Kind klar zu machen, dass Angst auch ihre Daseinsberechtigung hat, indem man zum Beispiel sagt: "Angst möchte dich auch manchmal beschützen." Oft hilft beim Umgang, die Angst den Kindern gegenüber zu einem "Kumpel" zu machen, mit dem man reden und verhandeln kann.

Gibt es noch weitere Tipps, wie ich meinem Kind in dieser schwierigen Zeit helfen kann?

Haberstock: Was auch noch sehr gut hilft, sind Entspannungsverfahren wie autogenes Training, Fantasiereisen oder Atemübungen, die die Aufmerksamkeit auf das lenken, was Kinder stark macht und auf das, was gut funktioniert. Kreative Tätigkeiten und Bewegung machen stark.

Auch Rituale vor dem Einschlafen oder Geburtstage sind sehr gut, weil sie zeigen, dass die Welt weitergeht. Gut ist, wenn die Kinder das Gefühl bekommen, dass die Familie für sie da ist und zusammenhält. All das hilft aus der Hilflosigkeit und schafft Stabilität und Vertrauen.

Tipps gegen den Corona-Stress: So können Eltern und Paare wieder Energie tanken

Homeoffice, Homeschooling, geschlossene Kitas, Kontaktbeschränkungen: Corona ist nicht nur für die Kindern, sondern auch für Eltern ein Stresstest. Welche Tipps haben Sie für Eltern und Paare, damit sie wieder Kraft tanken und Zuhause zur Ruhe kommen?

Haberstock: Das ist eine sehr wichtige Frage. Die Menschen sehen manchmal die schreienden Kinder im Laden und denken sich "Warum tun die Eltern nichts?". Von außen sieht man nicht, was die Eltern alles leisten müssen und dass viele mit ihren Kräften an der Grenze sind.

Für die Eltern lohnt es sich, sich mal in der Umgebung zu erkundigen und rumzufragen, ob es andere Familien gibt, um die Kinder gegenseitig zu betreuen. Oder die Nachbars-Oma, die einsam ist, passt vielleicht gerne mal auf die Kinder auf, damit die Eltern ein bisschen Zeit auch für sich haben. Deswegen mein Rat für beide Seiten: Sich einfach mal in der Nähe umzuhören, damit sie sich finden.

Welche Maßnahmen kann ich selber ergreifen, um Stress zu vermeiden?

Haberstock: Jeder muss für sich eine individuelle Lösung finden. Vor allem eine klare Struktur ist wichtig. Ich finde einen bunten Tages- und Wochenplan gut, der flexibel bleibt. Wo klar zu sehen ist: Was kann warten, was ist wichtig zu erledigen? Auch mal Nein sagen. Stress hängt mit unserer Wahrnehmung von der Situation zusammen. Aus dem Grund ist es gut, wenn man nur ein kleines Häppchen aus dem Berg an Aufgaben im Augenblick sieht.

Mehrere kleine fünf- bis zehnminütige Auszeiten am Tag im Terminkalender für Atemübungen oder Fantasiereisen bei offenem Fenster mit Blick in die Natur können außerdem Wunder bewirken und den Stresspegel reduzieren. Gespräche über Corona und mit dem Handy surfen in der Pause sind dagegen keine Entspannung. Wichtig ist auch, für genug Schlaf zu sorgen. Und: Jeden Tag etwas Schönes bewusst für sich tun, auch wenn es Eis aus der Eisdiele ist, oder das Lieblingslied in der Badewanne mit Kerzenlicht...

Also im Grunde genommen einfach achtsamer leben?

Haberstock: Genau. Bewusst im Augenblick sein. Wenn ich mit meinen Kindern ein Buch lese, dann lese ich auch nur mit meinen Kindern ein Buch und genieße den Augenblick, ohne über das Mittagessen nachzudenken oder gleichzeitig mit der Freundin zu chatten. Das macht mich ruhiger und die Kinder zufriedener. Und das sorgt wiederrum für weniger Stress. Achtsam zu sein ist eine andere Lebensqualität. Wir werden dadurch nicht mehr erreichen, aber klarer und gezielter handeln. Wir nehmen dabei auch unser Umfeld und unsere Mitmenschen besser wahr. Auch uns selbst.

Beziehungsstress wegen Corona: Diese Tipps helfen Paare

Jetzt sitzen viele mit ihrem Partner seit bald zwei Jahren coronabedingt häufig zusammen auf engstem Raum. Wie schaffen es Paare durch diese schwierige Zeit?

Haberstock: Themen, die unter dem Teppich waren, kommen selbstverständlich in solchen Zeiten raus. Konflikte, die kommen, kann man aber auch als Chance sehen. Oft kommt man aus eine Krise stärker heraus und geht bewusster und mit mehr Wertschätzung und Verständnis miteinander um.

Wichtig ist die Kommunikation: Oft ist es das Unausgesprochene, das der Beziehung schadet. Es lohnt sich, miteinander zu reden, sich Zeit zu nehmen und zu wissen, was den Partner oder die Partnerin bewegt oder was ihr oder ihm weh tut. Die Probleme nicht unterdrücken und schlucken. Das macht krank. Es ist viel besser, sich auszusprechen, auch alte Themen zu klären und Fehler zuzulassen. Niemand ist und muss perfekt sein. Es geht nicht darum, einen Schuldigen zu suchen, aber darum, eine gemeinsame Lösung zu finden.

Auch wenn es keine Probleme gibt, ist eine halbe Stunde ohne Fernseher und ohne Handy miteinander wertvoll. Um sich auszutauschen und auch, um das Positive zu reflektieren. Das stärkt die Beziehung und reduziert den Stress.

Aber was ist, wenn es eben viele Themen gibt, die mich beschäftigen? Dann mehrmals am Tag eine "Gesprächspause" einlegen?

Haberstock: Selbstverständlich ist es wichtig, klar und ehrlich zu kommunizieren. Manches ist nicht gleich lösbar. Dann kann man zum Beispiel einmal pro Woche dem Gespräch über Probleme Raum geben – etwa bei einem Glas Wein oder einer Tasse Kaffee – und dieses Gespräch mit positiven Lösungsideen beenden. Nicht immer wieder und nicht fünfmal am Tag, das ist nicht gut. Dann ist es besser, sich Hilfe zu holen. Da kann eine Beratung, Therapie oder ein Paarcoaching helfen.

Welche Fehler sollte man Ihrer Meinung nach auf keinen Fall machen, wenn es in der Beziehung kriselt?

Haberstock: Aus Emotionen handeln und sich zu schnell trennen oder gegenseitig verletzen, sondern sachlich und klar kommunizieren, über konkrete Themen diskutieren. Auch mal sagen: "Ja, es ist eine schwere Zeit, wir schauen uns das nochmal genau an und geben uns ein halbes Jahr Zeit." Dabei ist es wichtig, sich Zeit füreinander zu nehmen, aber auch jeder für sich. Zu versuchen, den Partner, aber auch sich selbst, zu verstehen. Nicht nur die Krise, sondern auch das, was schön und wertvoll ist, zu sehen.

