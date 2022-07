Tipps für die Wohnungssuche im Allgäu: In diesen Orten sind Immobilien besonders teuer

Der Wohnungsmarkt im Allgäu boomt. Trotz explodierender Preise sind Immobilien heiß begehrt, egal ob zur Miete oder zum Kauf. Makler aus der Region geben Tipps.

13.07.2022 | Stand: 11:14 Uhr

14 Uhr, 30 Grad im Schatten, die Sonne knallt auf den Asphalt und über den Autodächern flimmert die Luft.

Die Hitze treibt die Menschen ins Freibad oder an die Badeseen - eigentlich. Denn ein Dutzend hat dem kühlen Nass entsagt und wartet stattdessen an einem zweistöckigen Haus im Buchloer Osten. Die Menschen haben einen Kreis gebildet und diskutieren lautstark, einer fuchtelt sich mit den Händen vor dem Gesicht herum, als wolle er eine Fliege verscheuchen.

Zahlreiche Bewerber bei Wohnungsbesichtigungen im Allgäu

So sieht sie also aus, die typische Wohnungsbesichtigung. Die Tür öffnet sich, zwei Männer, die sich als Peter und Jan vorstellen und gleichzeitig Vermieter der Wohnung und ein Paar sind, begrüßen die Mietinteressenten mit einem launigen: "Ja hallo, das seid ihr ja. Dann kann es gleich losgehen." Jan macht eine einladende Geste, die Menge trottet Richtung Haustür.

So angespannt ist der Wohnungsmarkt im Allgäu

Besagte Wohnungsbesichtigung ist eine von vielen, die es das ganze Jahr über in der Gennachstadt gibt. Doch nicht nur dort, sondern im gesamten Allgäu ist der Wohnungsmarkt angespannt. In Buchloe haben Vermieter nicht selten 20 bis 30 Anfragen von Interessenten innerhalb weniger Stunden, berichtet Immobilienmaklerin Hilde Leupolz aus Amberg ( Unterallgäu). Besonders gefragte Mietangebote nimmt sie mitunter schon nach ein bis zwei Tagen wieder aus dem Angebot, "weil sonst nicht alle Bewerber kontaktiert werden können, die Nachfrage ist enorm". Und das, obwohl die Mieten vor allem in den vergangenen drei bis fünf Jahren rapide gestiegen sind. "Wo soll das noch hinführen?", fragt Leupolz.

Maklerin aus dem Unterallgäu: "20 bis 30 Anfragen innerhalb weniger Stunden"

Insgesagt zwölf Interessenten haben sich beim Mietshaus in Buchloe eingefunden. Einer nach dem Anderen schreitet über die Türschwelle. Drinnen ist es angenehm kühl. Ein Pluspunkt. Vorbei ein einer Holztür zur rechten - wohl der Eingang zur Wohnung im Erdgeschoss - geht es hinauf in den ersten Stock. Schritt für Schritt, 18 Stufen, einmal um die Kurve. Die Wand im Hausgang ist - warum auch immer - in dunklem Blau gehalten, was die ganze Angelegenheit trotz Deckenlicht ziemlich düster macht. Vielleicht um wenigstens ein paar der zahlreichen Bewerber abzuschrecken? Oben angekommen muss eine Handvoll der Anwesenden den Kopf einziehen, um nicht gegen die Dachschräge zu donnern. Ziemlich ungünstig.

In Kempten auf der Ludwigshöhe entstehen 25 familiengerechten Mietwohnungen mit Tiefgarage. Bild: Ralf Lienert

Ebenfalls nicht günstig, gar richtig teuer, sind zur Zeit Immobilien in den Speckgürteln großer Städte, wie München oder Augsburg. Viele junge Familien ziehen in die umliegenden Ortschaften, um von dort aus zu pendeln. „Das treibt die Preise in die Höhe“, sagt Leupolz. Und trotzdem: Das Interesse an der Wohnung in Buchloe scheint ungebrochen. Auch in Kempten sind die Preise auf Rekordkurs.

Im Speckgürtel von München und Augsburg

"Schaut euch ruhig um", sagt Peter, der gerade die Haustür zum Appartement im ersten Stock aufsperrt. Es ist überraschend hell in der gut 50 Quadratmeter großen Zwei-Zimmer-Wohnung. Durch eine große Glasfront dringt Sonnenlicht nach innen und verwandelt den Raum fast in ein kleines Gewächshaus. Das Schlafzimmer ist gerade so groß wie ein Doppelbett, Balkon gibt es keinen. "Gibt es denn hier eine Möglichkeit, Wäsche zu waschen?", will eine Bewerberin wissen. Sie trägt ein blaues Jeanskleid, passend zur Farbe im Hausgang. "Im Keller stehen eine Waschmaschine und ein Trockner", sagt Peter. "Die benutzen wir alle zusammen." Wenn die belegt sind, müsse man sich eben etwas gedulden.

Wie finde ich eine Wohnung oder ein Haus im Allgäu?

Doch nicht nur Mieter brauchen im Allgäu mitunter eine Menge Geduld. Auch beim Hauskauf "muss man sich auf zwei bis drei Jahre einstellen, bis das richtige Objekt auf dem Markt ist", sagt Immobilienmakler Oliver Hold aus Kempten. Gerade in Gebieten, "wo andere Leute Urlaub machen", wie Ofterschwang oder Oberstdorf, ist der Markt heiß umkämpft. Immobilien sind dort doppelt so teuer wie etwa in Altusried. Bei attraktiven Angeboten gibt es immer auch andere Bewerber, berichtet Hold. "Mindestens einen, meistens sind es vier bis fünf." Umso wichtiger ist eine gute Vorbereitung - da sind sich Maklerin und Makler einig. Vorab müsse geklärt werden, "was man eigentlich sucht und was man sich leisten kann", sagt Hold.

Die Devise für Interessenten: ehrlich und transparent sein

Beim Hauskauf sei der finanzielle Rückhalt der Bank besonders wichtig. "Je schneller ich eine verbindliche Zusage geben kann, umso höher ist die Chance, das Haus dann zu bekommen." Doch auch bei der Suche nach einer Mietwohnung, gilt es, sich im Vorhinein Gedanken zu machen. Dazu gehört auch, "seine Unterlagen beisammen zu haben, und den Vermietern beispielsweise Auskunft über Job und Einkommen zu geben". Immer öfter erreichen Leupolz inzwischen sogar ganze Bewerbungsschreiben. Die Devise: ehrlich und transparent.

Wonach fragen Vermieter eigentlich?

Bestens vorbereitet sind auch Jan und Peter. Nach der Tour durch das Bad mit Dusche, durchs Wohnzimmer mit vielen weiteren Dachschrägen und durch die Küche, in der es sogar eine Spülmaschine gibt, händigen sie jedem Bewerber eine Mieterselbstauskunft aus. Name, aktuelle Adresse, Familienstand, aber auch Beruf und das monatliche Nettoeinkommen werden abgefragt. Flugs ziehen fast alle einen Stift und beginnen, das Blatt im DIN A4-Format zu befüllen. Schlussendlich landen elf von zwölf Selbstauskunften wieder beim Vermieter-Pärchen. 700 Euro Kaltmiete soll die Wohnung kosten.

So klappt die Wohnungssuche - die Tipps der Makler: