Tödlicher B28-Unfall kommt vor Gericht: "Uns bringt das gar nichts"

Tausende waren nach dem Unfall bei Senden zur Trauerfeier des getöteten 22-Jährigen gekommen. Nun steht der Mann vor Gericht, der den Unfall verursacht hat.

16.10.2023 | Stand: 16:47 Uhr

Der schlimme Unfall auf der B28 zwischen Neu-Ulm und Senden löste damals große Anteilnahme und Entsetzen in der Region aus. Um die 3500 Menschen kamen zur Trauerfeier des getöteten 22-Jährigen an der Ditib-Moschee in Ulm . Vor fast genau einem Jahr war es zu dem folgenschweren Zusammenstoß gekommen. Jetzt wird der Unfall vor Gericht verhandelt. Angeklagt ist der 28-jährige Verursacher. Ihm wird fahrlässige Tötung und vorsätzliche Gefährdung des Straßenverkehrs vorgeworfen. Angehörige des Opfers fordern "das schlimmste, was es gibt".

