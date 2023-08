Tod im Feuer: Verdächtige Ehefrau und Schwager schweigen zu Vorwürfen

Anfang Mai kommt ein 38-Jähriger bei einem Brand in Memmingen ums Leben. Seine Frau und sein Schwager werden festgenommen. Doch sie schweigen.

02.08.2023 | Stand: 11:15 Uhr

Sie sitzen noch immer in Untersuchungshaft: Die 33-jährige Ehefrau und deren 28-jähriger Bruder haben sich aber bis heute nicht geäußert, heißt es bei der Staatsanwaltschaft. Die beiden werden verdächtigt, Anfang Mai in Memmingen den 38-jährigen Ehemann der Frau umgebracht zu haben, indem sie in dessen Haus ein Feuer legten. Das Haus steht im Westen der Stadt an der Elise-Weindl-Straße.

Tödlicher Brand in Memmingen: Keine Angaben zum Motiv

Zum Motiv könne noch immer nichts gesagt werden, um die Ermittlungen nicht zu gefährden, antwortet Thorsten Thamm von der Memminger Staatsanwaltschaft auf Anfrage unserer Redaktion. Die beiden Verdächtigen sind in bayerischen Gefängnissen untergebracht. Wo genau, dürfe wegen des Persönlichkeitsschutzes nicht bekannt gegeben werden.

Wenn die Ermittlungen der Polizei abgeschlossen sind, werde die Staatsanwaltschaft entscheiden, wie es weitergeht, sagt Thorsten Thamm. Also vor allem, ob Anklage gegen die 33-Jährige und deren Bruder erhoben wird.

38-Jähriger stirbt bei Brand in Memmingen - das ungute Gefühl der Mutter

Schon länger habe die Mutter des verstorbenen 38-Jährigen ein "ungutes Gefühl" bei ihrer Schwiegertochter gehabt, sagt die 63-Jährige der Bild. Während der ganzen Ehe hätten sie ihre Enkelkinder nie besuchen dürfen, nur am Handy habe sie die Kleinen sehen können. Mehr habe "ihre Schwiegertochter verhindert."

Der 38-Jährige und die Ehefrau hätten sich im Internet kennengelernt - kurz darauf sei ihr Sohn nach Memmingen gezogen. „Ich hatte schon lange die Vermutung, dass sie ihm was antun könnte", zitiert die Bild die Mutter. Die Kinder seien nun bei ihrer Tante in der Nähe von Heilbronn untergebracht.

