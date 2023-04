Nach Fund toter Möwe steht fest: Geflügelpest ist in Lindau angekommen

Das Landratsamt informiert, was Tierhalter nun tun müssen und wo die Möwe gefunden wurde.

03.04.2023 | Stand: 10:21 Uhr

In Lindau ist bei einer tot aufgefunden Möwe auf der Galgeninsel am Bodenseeufer die Geflügelpest bei einem Tier festgestellt worden. Das hat das Landratsamt nun in einer Pressemitteilung mitgeteilt. Die tote Möwe ist damit der erste Fall, der in diesem Jahr bekannt geworden ist.

Geflügelpest im Landkreis Lindau: Was Geflügel-Halter nun beachten müssen

Laut Landratsamt werden aktuell aber noch keine Schutzzonen eingerichtet. Auch eine Anordung einer Aufstallungspflicht für Geflügel im Landkreis Lindau ( Bodensee) ist noch nicht vorgesehen. "Sollten die Fälle sich jedoch häufen, wird die Situation neu bewertet", teilt das Amt mit.

Seit Oktober 2022 nehme die Zahl der Fälle von HPAI, also der Geflügelpest, bei Wildvögeln kontinuierllich zu und breite sich in ganz Deutschland aus. "Auch innerhalb Europas traten die Fälle bei Wildvögeln zunächst besonders in den nördlichen Ländern auf und breiteten sich nach Süden aus", heißt es weiter vom Amt. Ebenso gebe es eine große Zahl von Geflügelpestausbrüchen in Geflügelhaltungen in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern.

Was man im Landkreis Lindau jetzt beachten muss

Aufgefundene tote Wildvögel (außer Singvögel) sollten nicht berührt und dem Veterinäramt Lindau telefonisch unter der Nummer 08382-270 502 oder per E-Mail an veterinaeramt@landkreis-lindau.de gemeldet werden. Hunde und Katzen sollen laut dem Amt von toten Vögeln ferngehalten werden.

Alle nicht gemeldeten Geflügelhaltungen (auch Kleinsthaltungen) sind dem Veterinäramt unter Angabe von Namen, Anschrift, Anzahl und Standort der gehaltenen Tiere sowie Haltung in Freiland- oder Stallhaltung unverzüglich telefonisch unter der Nummer 08382-270 502 oder per E-Mail an veterinaeramt@landkreis-lindau.de zu melden.

Geflügelhalter sollten ihre Tiere durch die "strikte Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen schützen", teilt das Amt mit. Das sind die Vermeidung von direktem und indirektem Kontakt über Futter, Einstreu, Wasser, Stallkleidung mit Wildvögeln und deren Ausscheidungen. Treten gehäuft ungeklärte Todesfälle (innerhalb von 24 Stunden mindestens drei Tiere oder mehr als 2 %) bei Geflügel auf oder nimmt die übliche Legeleistung ab, ist unverzüglich durch einen Tierarzt das Vorliegen einer Infektion abklären zu lassen.

