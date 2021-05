Tourismus im Allgäu kommt wieder auf Tour: Das sagen Urlauber und Gastgeber

Nach monatelanger Zwangspause reisen wieder Urlauber ins Allgäu. Wie geht es ihnen und ihren Gastgebern? Sechs Beispiele aus der Region.

Die einen dürfen endlich wieder Urlaub im Allgäu machen. Die anderen nach monatelanger Corona-Zwangspause wieder ihrer Arbeit nachgehen. Hotels, Campingplätze und Biergärten in mehreren Kreisen und Städten begrüßen über Pfingsten die ersten Gäste. Wie geht es den Beteiligten? Unsere Redaktion begab sich auf eine Tourismus-Tour.

Die Urlauber Juliana Schubert (29) aus Celle und Dominik Orgel (32) aus dem Oberharz: „Wie schön, dass wir hier sein können! Seit einigen Tagen sind wir mit unserem Campingbus unterwegs, machen nun vom Bodensee aus einen Abstecher ins Allgäu. Ganz spontan wollten wir Schloss Neuschwanstein besuchen, nachdem wir gesehen haben, dass es dafür im Internet Karten gibt. Und: Es hat alles geklappt! Bei den Versuchen in früheren Jahren, war uns der Andrang am Schloss jeweils zu groß. Was uns an unserem Kurztrip besonders gefällt? Dass wir endlich wieder raus können. Davor ging ja leider gar nichts.“

Die Hotel-Inhaberin Stefanie Baier-Ruchti (48) aus Füssen: „Im Moment verspüren wir einfach Freude, dass es wieder losgeht. Die ersten Gäste sind schon angereist. Aber es ist alles noch verhalten. In den vergangenen Monaten haben wir etwas historisch Einmaliges mitgemacht. Als kleiner, flexibler Familienbetrieb mit 26 Zimmern und knapp zehn Mitarbeitern sind wir unterm Strich noch einigermaßen gut durch den Lockdown gekommen. Aber jetzt muss es endlich weitergehen. Hoffentlich bleiben die Inzidenzwerte im Landkreis stabil.“

Der Wirt Erkan Sentürk (35) aus Oberstdorf: „Als ich heute den Biergarten im ’Wilden Männle’ endlich aufmachen durfte, war das ein Gefühl wie am am ersten Schultag. So aufregend! Die Wiedereröffnung lief überraschend gut. Die Leute hatten einfach Sehnsucht, wieder draußen sitzen zu können. Schon um zehn Uhr standen bei uns die erste Gäste vor der Tür. Ich hätte sie am liebsten umarmt. Wir haben gleich auf das Wiedersehen angestoßen. Die meisten Gäste waren Urlauber, die unser Angebot gleich nutzten. Die lange Corona-Zwangspause hab ich mit meinem Team genutzt, um den Außenbereich mit Wind- und vor allem Regenschutz auf Vordermann zu bringen.“

Der Minigolfplatz-Betreiber Frank „Lori“ Lorenz (55) aus Bad Faulenbach: „Die letzten Wochen haben mich schier wahnsinnig gemacht. Normalerweise hätte ich seit Ostern den Platz geöffnet. Aber das ging wegen Corona nicht. Dann kam noch das schlechte Wetter dazu. Ständig Regen. Ich muss ja alle 18 Bahnen neu beschichten und herrichten. Deshalb mach ich erst ab Montag auf. Mit den aktuellen Regeln dürfen sich dann maximal 50 Personen auf der Anlage aufhalten. Ich freu mich, wenn sich hier endlich wieder was rührt! Das Besondere an meiner Anlage ist, dass ich alle Bahnen selbst gestalte habe – und etliche technische Spielereien eingebaut sind, über die sich die Leute freuen. Ein bisschen Aufmunterung tut uns jetzt doch allen gut.“

Der Bio-Bauer Franz Kinker (56) betreibt mit seiner Frau Irmi (56) auf seinem Hof in Roßhaupten Ferienwohnungen: „Alle schimpfen übers Wetter, nur unsere Gäste nicht. Die wollen nach dem ganzen Lockdown einfach nur raus aus den eigenen vier Wänden und etwas positives erleben. ’Endlich Landluft, Berge, Tiere und Zeit für mich’, solche Sätze höre ich am Telefon gerade oft. Für uns als Vermieter endet jetzt hoffentlich die Durststrecke. Durch die Corona haben wir erhebliche finanzielle Einbußen. Weil ich als Landwirte einen Hof mit 30 Milchkühen bewirtschafte, bekommen ich als Vermieter keine Überbrückungshilfen. Das tut weh.“

Der Parkplatzwächter Salvatore Puzzo (43) vom Parkplatz P1 unterhalb von Schloss Neuschwanstein in Hohenschwangau: „Ich bin so froh, dass es wieder losgeht und ich wieder arbeiten kann. Die ganzen letzten Monate war ich zuhause. Da wird man doch verrückt! Mir fehlte der Kontakt zu all den Menschen - und der Blick aufs Schloss. Wenn jetzt die Touristen kommen, bin ich wieder voll in meinem Element und mach mit den Urlaubern Späße. Ich kann mich in sieben Sprachen verständigen. Italienisch, deutsch, spanisch, portugiesisch, russisch, polnisch, französisch. Endlich hör ich diese Sprachen hier auch alle wieder! Das passt doch wunderbar zu Pfingsten.“

