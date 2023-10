Aus welchem Land kommen die meisten Urlauber ins Allgäu? Die Antwort überrascht

Das Allgäu steht vor allem bei Inlandstouristen hoch im Kurs. Doch woher kommen die meisten ausländischen Gäste? Die Antwort dürfte viele überraschen.

05.10.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Mit Blick auf die Besucherschlangen vor Schloss Neuschwanstein würden manche wohl glauben, dass die meisten Touristen im Allgäu aus China, USA oder Japan kommen. Weit gefehlt: Aus dem vergleichsweise kleinen Nachbarland Schweiz reisen die meisten ausländischen Übernachtungsgäste in die Region. Das belegen Erhebungen der Allgäu GmbH. 255.076 Schweizerinnen und Schweizer übernachteten im ersten Halbjahr 2023 im Allgäu. Das entspricht einem Anteil von 32 Prozent an den Auslandsgästen. Auf den weiteren Rängen folgen die Niederlande (16 Prozent) sowie Österreich (acht Prozent).

Die Schweizer Führung hält laut Simone Zehnpfennig, Sprecherin der Allgäu GmbH, bereits seit einigen Jahren an. Das hat auch mit Marketing-Aktionen der Tourismus-Gesellschaft zu tun: „Im Ausland machen wir seit Jahren nur noch in der Schweiz Werbung fürs Allgäu.“ Ziel der mit einer Schweizer Agentur entwickelten Kampagne sei es, die „Allgäuer Gastfreundschaft und Herzlichkeit“ sowie die geografische Nähe zu betonen: „Wir sehen definitiv weiteres Wachstumspotenzial.“ Die Vorteile für Schweizer Touristen liegen auf der Hand: Sie haben eine kurze Anreise – und freuen sich obendrein über deutlich günstigere Preise als in ihrer Heimat.

Tourismus im Allgäu: Weshalb sich Schweizer der Region verbunden fühlen

Gefallen finden sie laut Zehnpfennig an Landschaft, Gastronomie-Angebot – und an historischen Bezügen und Gemeinsamkeiten. Die erste urkundliche Erwähnung des Allgäus vor über 1200 Jahren auf einer Schenkungsurkunde ist beispielsweise im Archiv des Klosters St. Gallen in der Schweiz zu finden. Und dem Allgäuer Bauernaufstand, der sich 2025 zum 500. Mal jährt, gingen ähnliche Aufstände in der Schweiz voraus. Nicht zuletzt gilt ein Schweizer Sennermeister, Johann Althaus (1798-1876), als Begründer der Hart- und Rundkäserei im Allgäu.

Gäste einer ebenfalls für ihren Käse bekannten Nation übernachten am zweithäufigsten hinter den Schweizern im Allgäu: Niederländer. Wenngleich bei ihnen nicht immer die Allgäu-Liebe an erster Stelle der Motivation steht, sondern teils auch ganz pragmatische Gründe. „Für viele liegt das Allgäu praktisch auf dem Weg zu weiter entfernten Zielen wie Italien. Sie legen bei uns einen Zwischenstopp für ein oder zwei Nächte ein“, erläutert Zehnpfennig. Anders ist es allerdings im Winter, wenn viele Niederländer gezielt zum Skifahren in die Region kommen.

Unterm Strich bilden die ausländischen Gäste freilich eine kleine Gruppe. Der überwiegende Teil der Allgäu-Urlauber stammt aus dem Inland. 89 Prozent aller Übernachtungen entfielen im ersten Halbjahr 2023 auf deutsche Gäste. Die meisten stammten aus Baden-Württemberg, Bayern sowie aus Nordrhein-Westfalen.

