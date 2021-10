Tragödie in der Westallgäuer Idylle: Warum Gabi sterben musste

Lehrreiche Heimatgeschichte: Leo Hiemer hat ein Buch über das jüdischstämmige Mädchen Gabi geschrieben. Es wuchs in Stiefenhofen auf und wurde in Auschwitz ermordet.

28.10.2021 | Stand: 10:52 Uhr

Können wir aus der Geschichte lernen? Darüber gehen die Meinungen auseinander. Um die Frage zu beantworten, kommt Leo Hiemers neues Buch über ein Allgäuer Mädchen gerade recht, das vor 76 Jahren der Barbarei der Nationalsozialisten zum Opfer fiel, weil sie jüdischer Herkunft war. Leni hieß sie im Spielfilm, den Hiemer Anfang der 1990er Jahre drehte und damit erstmals auf diese Tragödie aufmerksam machte. In Wirklichkeit war ihr Name Gabi, genauer gesagt Gabriele Schwarz. Geboren in Marktoberdorf, aufgewachsen im Westallgäuer Dorf Stiefenhofen, ermordet in Auschwitz.

Nicht einmal sechs Jahre alt wurde Gabi. Scheinbar geschützt vor den Schergen der Nazis wuchs die Tochter einer zum Katholizismus konvertierten Augsburger Jüdin glücklich auf einem Allgäuer Bauernhof auf. Die vielen Fotos, die von ihr existieren, zeigen ein aufgewecktes, fröhliches Mädchen. Doch dann geriet sie in die NS-Vernichtungsmaschinerie, und auch verzweifelte Versuche von Westallgäuern, sie dort wieder herauszuholen, fruchteten nicht: Gabi wurde ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert und vergast.

Hiemer, der aus dem Westallgäu stammt und nun in Kaufbeuren lebt, erzählt von diesem tragischen Schicksal – untermauert mit vielen Fotos, Dokumenten und 1600 Fußnoten. Aber in seinem 400-seitigen Buch schildert er zugleich die Verkommenheit der Menschen im sogenannten Dritten Reich. Und zwar nicht nur jener im fernen München und Berlin, sondern auch jener im Allgäu. Das NS-Regime konnte in unserer Region auf viele willige Helfer und Vollstrecker zählen. Hiemer berichtet gleichwohl von mutigen Menschen, die ihre Humanität bewahrt hatten, sich den Nazis entgegenstellten und dem kleinen Mädchen Schutz boten. Am Ende freilich erfolglos.

Leo Hiemer, eigentlich bekannt als Filmemacher („Daheim sterben die Leut“ ...) hat schon mit dem Buch über den Allgäu-Pionier Carl Hirnbein bewiesen, dass er ein gewissenhafter Geschichtsforscher ist und seine Recherchen plausibel und und gut lesbar aufbereiten kann. Nun übertrifft der 64-Jährige sich selbst mit „Gabi. Geboren im Allgäu – ermordet in Auschwitz“. Vielleicht auch, weil er einen persönlichen Bezug hat. Schließlich wuchs Gabi im selben Dorf auf wie Hiemers Mutter. Aber erst in den 1980er Jahren stieß Hiemer auf sie. Und war verblüfft, was in einem kleinen Allgäuer Dorf hat passieren können. „Dass selbst in dieser ,heilen Welt’ das Heilgeschrei Fanatisierter und das kühle Kalkül der Vernichtungsstrategen unvorstellbares Unheil anrichten konnten, mag man kaum glauben“, schreibt er in seinem Vorwort. Hiemers Verdienst ist, dass er die düstere, schreckliche Zeit der Nazididaktur durch einen konkreten Einzelfall in Erinnerung bringt.

Nachdem Hiemer schon für den preisgekrönten Spielfilm „Leni ... muss fort“ viel geforscht hatte, recherchierte er in den vergangenen zehn Jahren weiter das Leben dieses Mädchens und jener, die mit ihr im engeren und weiteren Sinn zu tun hatten. So zeichnet er akribisch das Leben von Gabis Mutter Lotte Eckart nach, Tochter der wohlsituierten jüdischen Familie Schwarz aus Augsburg. Eine starke, aber scheinbar auch getriebene Frau, die schon bald nach ihrer Heirat mit Wilhelm Eckart Witwe wurde. Während der versuchten Gründung eines Unternehmens in Liechtenstein wurde sie im Alter von 32 Jahren schwanger.

Bei ihrer Mutter in Augsburg konnte oder wollte sie das Kind nicht zur Welt bringen. Da bot sich Marktoberdorf an, wo eine ehemalige Haushälterin der Familie lebte, Rosalia Häringer. Dort gebar sie im Mai 1937 eine Tochter. Drei Wochen später gab sie das Kind in Pflege – bei der Familie Aichele auf einem Bauernhof bei Stiefenhofen.

Eine der vielen Stränge, die Hiemer erzählt, ist die Verbindung von Lotte Eckart mit Kardinal Faulhaber in München, dem herausragenden Kirchenmann im „Dritten Reich“. Ihn hat Gabis Mutter bei persönlichen Begegnungen immer wieder um Rat gefragt. Sie, die Tochter von Juden, wollte Katholikin werden. Ob aus innerem Antrieb oder aus dem Kalkül heraus, ihr Leben (und das ihrer kleinen Tochter) zu retten, kann Hiemer nicht klären. Jedenfalls versuchte Lotte Eckart über Jahre hinweg vergeblich, eine Möglichkeit zur Flucht aus Nazi-Deutschland zu finden.

Ein paar Tage vor der Geburt von Gabi ließ sie sich in Marktoberdorf katholisch taufen. Und Gabi dann auch. Das bewahrte weder Mutter noch Tochter vor der Ermordung durch das Regime. Gabi, blond und blauäugig, galt als Volljüdin und erhielt amtlicherseits den üblichen Beinamen Sara.

Und so war auch ihr Schicksal besiegelt, nachdem ihre Mutter im September 1941 überraschend verhaftet, ins Konzentrationslager Ravensbrück deportiert und dort, vermutlich im Sommer 1942, getötet wurde. Ein halbes Jahr später, im Februar 1943, muss Gabi aus dem Westallgäu fort.

Welche Rolle der damalige Stiefenhofer Bürgermeister und NSDAP-Ortsgruppenleiter Johann Seelos gespielt hat, lässt sich laut Hiemer nicht endgültig klären. Aus Interviews mit Angehörigen der Pflegefamilie weiß Hiemer, dass die Familie von den örtlichen Nationalsozialisten „massiv unter Druck gesetzt“ worden sei. Dazu gehörten wohl Seelos, der den Aicheles immer wieder vorgeworfen habe, dass sie eine Jüdin angenommen hätten, und auch die Frauenschaftsleiterin Maria Felder. Seelos wurde in den Entnazifizierungsverfahren nach dem Krieg als „Mitläufer“ eingestuft und vom Vorwurf freigesprochen, er habe Gabi wegbringen lassen.

Offenbar befahl nach dem Tod von Lotte Eckart die Münchner Gestapo, Gabriele Sara Schwarz in ein Kinderheim bei München zu bringen. Begründung: Es gehe nicht an, dass ein jüdisches Kind von katholischen Eltern erzogen werde. Die Aicheles waren fassungslos, Gabi war ihnen ans Herz gewachsen. Doch die Pflegeeltern können ihr Kind nicht retten: Schon Mitte März 1943 wird Gabi mit anderen Juden nach Auschwitz gebracht und gleich nach ihrer Ankunft am 16.März mit dem Nervengift Zyklon B ermordet.

Das Buch ist ein starkes Stück Heimatgeschichte. Hiemer zeichnet nicht ein Leben nach, das irgendwo weit weg von uns gelebt wurde, sondern hier bei uns. Außerdem liest es sich stellenweise wie ein Krimi. Obwohl man weiß, dass die Geschichte nicht gut ausgeht, fiebert man mit, hofft auf Rettung. Aber die gibt es nicht.

So bleibt allein die Hoffnung, dass man aus dieser traurigen, bitteren Geschichte lernen kann. Vielleicht sollte das Werk im Allgäu sogar zur Schullektüre erhoben werden, gerade jetzt, da Politiker das „Dritte Reich“ als „Vogelschiss“ in der deutschen Geschichte abtun.