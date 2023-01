Stuttgarter Netzbetreiber ruft wegen Engpass zum Strom-Sparen auf - auch im Allgäu möglich?

Der Netzbetreiber TransnetBW hat am Sonntag kurzfristig zum Stromsparen aufgerufen - ein Engpass drohte. Ist solch ein Szenario auch im Allgäu denkbar?

16.01.2023 | Stand: 17:53 Uhr

"Helfen Sie mit!" - Der Netzbetreiber TransnetBW aus Baden-Württemberg hat am Sonntag die Bevölkerung dazu aufgerufen, zwischen 17 und 19 Uhr Strom zu sparen. Denn es habe ein Strom-Engpass im Südwesten Deutschlands gedroht. Den hat der Netzbetreiber erfolgreich verhindert - mit einem sogenannten "Redispatch". Aber was ist das eigentlich? Hat ein größerer Stromausfall gedroht und kann das auch im Allgäu passieren?

Ein "Redispatch" sei ein ganz gewöhnlicher Vorgang, sagt Volker Wiegand, Geschäftsführer des Stromversorgers AllgäuNetz. Das sei "Tagesgeschäft" der Netzbetreiber in Deutschland. Dabei drohe kein Stromausfall oder gar ein "Blackout". Die Betreiber greifen bei einem Redispatch in die Stromerzeugung ein, um eine Überlastung der Netze zu vermeiden. Im Fall von Sonntag war in Norddeutschland laut TransnetBW ein solch hohes Windaufkommen erwartet worden, dass die Übertragungskapazität in den Südwesten nicht ausreichte. Zunächst berichtete die Schwäbische darüber. Transnet reduzierte daraufhin die Einspeiseleistung aus dem Norden und wies im Gegenzug Kraftwerke aus der Region an, ihre Stromproduktion zu erhöhen, um den Bedarf zu decken. (Lesen Sie auch: Fünf Mythen zu Energiesparen und Stromversorgung - und was Experten dazu sagen)

Redispatch bei TransnetBW: "Womöglich eines der Kraftwerke ausgefallen"

Womöglich war eines der Kraftwerke ausgefallen, weshalb Transnet die Bevölkerung dazu aufrief, für einen gewissen Zeitraum Strom zu sparen, vermutet Wiegand. So bat der Netzbetreiber mit Sitz in Stuttgart, Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen in dem Zeitraum nicht zu benutzen. Auch Akkus sollten nicht geladen werden. Zwar gebe es auch die Möglichkeit, Strom aus dem Ausland zuzukaufen. Doch der sei deutlich teurer - Transnet habe sich das wohl sparen wollen und um Mithilfe in der Bevölkerung gebeten, sagt der AllgäuNetz-Geschäftsführer. (Lesen Sie auch: 120 Windräder fürs Allgäu: Das alles muss geschehen, um die Energiewende zu schaffen)

Aufruf zum Stromsparen wegen Engpass im Allgäu? "Gab es noch nicht und wird es wohl auch künftig nicht geben"

Sind solche Szenarien auch im Allgäu denkbar? Einen Aufruf zum Stromsparen wegen eines Engpasses habe es in der Region noch nicht gegeben und werde es auch künftig wohl nicht geben, sagt Wiegand. Bislang war es so, dass nur Betreiber von konventionellen Kraftwerken größer 10.000 kW am Redispatch beteiligt waren. Seit Oktober 2021 sind auch Betreiber von Anlagen mit einer Leistung von mindestens 100 kW dazu verpflichtet, am neuen Redispatch 2.0 teilzunehmen. Auch AllgäuNetz muss sich künftig am Redispatch beteiligen: "Zukünftig wird auch bei uns mehr Steuerung benötigt", sagt Wiegand. Doch die Bevölkerung solle davon nichts mitbekommen. "Wir werden nur auf die Einspeisung eingreifen." Das heißt, die Einspeisung werde mancherorts gedrosselt und andernorts hochgefahren, um eine Überlastung des Netzes zu verhindern. Doch der Bedarf solle jederzeit gedeckt sein.