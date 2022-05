Transporter verliert Teile von Kleinflugzeug: Vier Autos beschädigt

Ein Transportfahrzeug hat am Montagabend Tragflächen eines Kleinfahrzeugs auf der A7 verloren. Vier nachfolgende Fahrzeuge wurden beschädigt.

03.05.2022 | Stand: 13:21 Uhr

Am Montagabend (2. Mai 2022) gegen 22 Uhr verlor ein Transportfahrzeug auf der A 7, Höhe Dettingen an der Iller, zwei Tragflächen eines Kleinflugzeugs. Die nachfolgenden Fahrzeuge (drei Autos und ein Kleintransporter) fuhren kurz darauf über das verlorene Material, was bei allen einen Reifenschaden nach sich zog. Die drei Autos mussten abgeschleppt werden.

Der Schaden beläuft sich auf über 4.000 Euro. Zunächst war unklar, woher die Tragflächen des Kleinfahrzeugs stammten. Keiner der Geschädigten konnte Hinweise geben.

Um einen möglichen Flugzeugabsturz auszuschließen, wurde ein Polizeihubschrauber angefordert, der das Umfeld absuchte. Die Suche verlief negativ, doch der Vorfall klärte sich dennoch auf: Der Verursacher meldete sich am Dienstagmorgen bei der Polizei. Er hatte mit seinem Transportfahrzeug Tragflächen eines Segelflugzeuges verloren.