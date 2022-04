Telefonbetrüger erbeuten tausende Euro mit unterschiedlichen Maschen im Allgäu

Im Allgäu haben wieder einmal Trickbetrüger zugeschlagen. Mit unterschiedlichen Maschen erbeuteten sie in den vergangenen Tagen mehrere tausend Euro.

Im Allgäu haben Trickbetrüger in den letzten Tagen mehrere tausend Euro mit verschiedenen Maschen des Telefonbetrugs erbeutet. Das berichtet die Polizei. Eine Zusammenfassung der Fälle und was die Polizei rät, lesen Sie hier.

Unbekannte gegen sich als Kinder ihrer Opfer aus - diese überweisen tausende Euro

Am Freitag, 8. April haben Betrüger einen 75-Jährigen aus Blaichach (Landkreis Oberallgäu) via Messengerdienst kontaktiert. Der Täter oder die Täterin gab sich als der Sohn des 75-Jährigen aus und bat ihn darum, einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag auf ein Konto zu überweisen. Das tat der Mann dann tatsächlich auch.

Einen ähnlichen Fall gab es in Sigmaringen (Landkreis Lindau). Der Betrug wurde der Polizei am Montag angezeigt. Bereits vergangen Donnerstag bekam demnach eine 60-Jährige eine Nachricht von ihrem angeblichen Sohn. Er schrieb, dass er sein Handy verloren hätte und nun eine neue Nummer habe. Zudem schrieb der vermeintliche Sohn, dass er keinen Zugriff auf sein Online-Banking habe. Deshalb bat er die Frau um eine Überweisung in Höhe einer mittleren vierstelligen Summe zu tätigen.

Auch die 60-Jährige aus Sigmarszell kam der Bitte nach. Erst im Nachgang stellte sich heraus, dass ihr richtiger Sohn ihr gar nicht geschrieben hatte und auch kein Geld gefordert hatte.

Buchloerin fällt auf vermeintlichen Europol-Mitarbeiter herein

Eine 31-Jährige aus dem Buchloer Ortsteil Lindenberg (Landkreis Ostallgäu) wurde am Donnerstag von einem vermeintlichen Europol-Beamten angerufen. Auf ihrem Handy-Display wurde eine Nummer mit einer niederländischen Landesvorwahl angezeigt. Der angebliche Europol-Beamte sagte der Frau, dass mit ihren Personalien ein Konto eröffnet worden sei, dass für Betrugshandlungen genutzt werde.

Durch geschickte Gesprächsführung brachte er die 31-Jährige dazu, Prepaid-Guthabenkarten im Wert von 2500 Euro zu kaufen und ihm die Codes zu übermitteln. Er behauptete, dass ihr andernfalls Verhaftung drohen würde. Erst später schöpfte die Frau Verdacht und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Telefonbetrug: Das rät die Allgäuer Polizei

Die Polizei Schwaben Süd/West weist darauf hin, dass die Betrüger mit ihren Maschen professionell vorgehen und man einen Betrug oftmals nicht erkennt. Zwar sind die Maschen oft unterschiedlich, doch die Betrüger wollen stets an das Geld ihrer Opfer.

Machen Sie sich daher bitte bewusst: Treten vermeintlich Bekannte (Kinder oder Enkelkinder) auf einem Ihnen unbekannten Weg mit Ihnen in Kontakt und fordern wenig später Geld, handelt es sich höchstwahrscheinlich um Betrug.

Die Täter ziehen ihre perfiden Maschen überall und jederzeit durch. Daher die Bitte der Polizei: Helfen Sie mit, die Machenschaften zu verhindern, indem Sie darüber reden. Mit Ihren Nachbarn, mit Ihren Verwandten, mit Ihren Bekannten.

