Plötzlich Schnee und Sturmtief Klaus: So wird das Wetter die nächsten Tage im Allgäu

Erst Frühling, dann Winter-Wetter: Nach den sonnigen Tagen der letzten Woche, fegt am Donnerstag Sturmtief Klaus über Deutschland hinweg. Trifft es das Allgäu?

10.03.2021 | Stand: 16:43 Uhr

Eine kleine Überraschung für viele Ostallgäuer am Mittwochmorgen: es schneit. In Kaufbeuren, Marktoberdorf und in Richtung Füssen fielen teils dicke Flocken vom Himmel. Auch in Kempten und dem Oberallgäu liegt die Temperatur am frühen Morgen nahe am Gefrierpunkt. Am Donnerstag wird es wärmer - dafür soll es regnen. Die Wettervorhersage für Ihre Region immer aktuell auf www.allgäuer-zeitung.de/wetter.

In Kempten liegt die Höchsttemperatur in dieser Woche etwa bei durchschnittlich sechs Grad. Am Donnerstag wird es sogar vergleichsweise richtig warm mit zwölf Grad. In der Nacht muss man aber mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt rechnen. (Lesen Sie auch: Vor 65 Jahren war Eiszeit im Allgäu)

Diese Woche soll es in Oberstdorf noch einmal ein wenig schneien

In Oberstdorf soll es am Mittwoch in der Nacht und am frühen Morgen schneien. Der Deutsche Wetterdienst sagt für die Nacht auf Donnerstag leichten Frost voraus. Vorsicht: Es kann glatt werden auf den Allgäuer Straßen. Und es wird windig. In den Allgäuer Alpen sind für den Donnerstag Sturmböen vorhergesagt

Auch am Wochenende kann es unbeständiger werden, vereinzelt regnet oder schneit es. Dabei ist die Vorhersage für das gesamte Allgäu ähnlich. Unwetterwarnungen gibt es laut DWD aber nicht. (Lesen Sie auch: Der Allgäuer Winter war wieder viel zu warm)

Lesen Sie auch

Wetteraussichten So wird das Wetter am Wochenende im Allgäu

Zu Unfällen wegen (Schnee-)Glätte kam es im Allgäu nicht, teilt die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Sturmtief Klaus fegt über Deutschland hinweg

Am Donnerstag zieht Sturmtief Klaus über Deutschland hinweg und bringt starke Böen mit sich. Das Sturmtief erwischt vor allem den Nordwesten Deutschlands, dort kann es zu schweren Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 km/h, starken Schauern und Gewittern kommen. Den Süden Deutschlands wird das Sturmfeld nur streifen. Hier wird es hingegen windig, auch mal etwas stürmisch, aber schwere Sturmböen sind im Süden Deutschlands nicht zu erwarten.