Trinkwasser wird auch im Allgäu stärker kontrolliert

Eine neue Verordnung soll die Trinkwasser-Qualität sichern - auch im Allgäu. Betroffen sind Wasserversorger, aber auch Schulen, Hotels, Firmen und Vermieter.

30.05.2023 | Stand: 06:53 Uhr

Trinkwasser ist das Lebensmittel Nummer eins. Eine neue Verordnung soll die Qualität sichern. Betroffen sind nicht nur Wasserversorgungsbetriebe, sondern zum Beispiel auch Schulen, Hotels, Firmen und Wohnungsvermieter: Alle, die Trinkwasser in irgendeiner Form an andere Personen weiter geben.

Als Naturprodukt enthält Trinkwasser eine Vielzahl an gelösten Stoffen, chemische und biologische Bestandteile, die es auf seinem Weg aufnimmt. Damit es dennoch bedenkenlos konsumiert werden kann, gibt es seit dem Jahr 2021 neue Vorgaben der Europäischen Union. Daher wurde jetzt die Trinkwasserverordnung in Deutschland überarbeitet. Das 217-seitige Werk sollte im Mai in Kraft treten, ist es aber noch nicht. „Dennoch bekommen die Menschen in Deutschland qualitativ bestes Trinkwasser“, sagt Christian Lakeberg, technischer Leiter der Kemptener Kommunalunternehmen (KKU). Das Unternehmen liefert jährlich etwa 4,3 Millionen Kubikmeter Trinkwasser an Industrie und Handel, öffentliche Einrichtungen und private Haushalte.

Wenn Keime für Beanstandungen sorgen

Bundesgesundheitsministerium und Bundesumweltamt betonen: Bei 99 Prozent der Untersuchungen würden die strengen Anforderungen eingehalten. Es gebe selten Beanstandungen und wenn, seien es Keime, weil dort der Grenzwert bei Null liege, sagt Lakeberg. Dann müsse eventuell das Wasser abgekocht werden.

Die neue Verordnung schreibt unter anderem ein kontinuierliches Risikomanagement vor und definiert neue hygienische Anforderungen an Materialien, die mit Wasser für den menschlichen Gebrauch in Kontakt kommen. „Diese Voraussetzungen erfüllen wir seit Jahren“, erklärt Lakeberg.

Einige Grenzwerte verschärft

Die Verordnung verschärft zudem einige Grenzwerte. Zum Beispiel bei Blei, wo er von zehn Mikrogramm pro Liter auf fünf herabgesetzt ist. Bleileitungen müssen bis Januar 2026 ausgetauscht sein. Blei im Wasser wäre zum Beispiel für Säuglingsnahrung gefährlich. „Bleileitungen werden in Deutschland seit den 1960er Jahren nicht mehr verbaut“, sagt Lakeberg.

Das sei aber nicht in allen europäischen Ländern so. „Bei uns gibt es keine Bleileitungen mehr“, sagt Martin Kaiser, Geschäftsführer der Oberallgäuer Wohnungsbaugesellschaft SWW, die rund 3800 Mietwohnungen betreut. „Wir lassen schon seit Jahren das Trinkwasser regelmäßig prüfen.“ Probleme gebe es selten – in der Regel nur dann, wenn Wasser länger in einer Leitung steht, weil diese nicht genutzt wird. Dann können sich gefährliche Legionellen bilden, die mit Chlorspülungen beseitigt werden müssen.

Kritik aus Allgäu: "Verordnung kostet mehr Zeit und Geld"

Insgesamt wird nun der Untersuchungsaufwand größer. Denn im Fokus stehen beispielsweise auch PFAS. Diese Chemikalien sind unter anderem in Kosmetika, Kochgeschirr, Papierbeschichtungen oder Textilien verarbeitet und bauen sich nicht vollständig ab. So können sie sich in der Umwelt und im Körper von Menschen und Tieren ablagern.

Lakeberg und Kaiser kritisieren die neue Verordnung. Sie koste wegen der Untersuchungen und der Dokumentation mehr Zeit und Geld – „obwohl unser Trinkwasser schon sicher ist“. Allein die KKU lassen 1800 Prüfungen pro Jahr machen und zahlen dafür etwa 180.000 Euro. Von der Verordnung profitierten letztlich vor allem Labore – wegen der vermehrten Kontrollen.

Am Ende würden die Wasserversorger die Kosten dann an die Verbraucher weitergeben. „Pro Person und Jahr wird das mutmaßlich zwischen 50 Cent und 4,50 Euro ausmachen“, schätzt Lakeberg.