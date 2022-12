Forggensee gehört zu Deutschlands schönsten Badeorten

Viele denken jetzt an Skifahren, Snowboarden oder Schlittschuhlaufen. Aber eine Studie hat nun die besten Orte zum Schwimmen, Laufen und Radfahren gekürt.

08.12.2022 | Stand: 06:34 Uhr

Tripadvisor gilt seit Jahren als die größte Reiseplattform der Welt. Mehrere Millionen Bewertungen und Erfahrungsberichte wurden dort bisher verfasst - auch über Orte zum Laufen, Schwimmen oder Radfahren.

Jetzt wurden mehr als 760 Radwege, Laufstrecken und beliebte Badestellen in verschiedenen Ländern genauer unter die Lupe genommen.

Wo ist der beste Ort zum Laufen?

Wo ist der perfekte Ort zum Radfahren?

Wo ist der schönste Ort zum Schwimmen?

Ein Ergebnis der Studie von SportShoes: der Englische Garten in München ist der beste Ort zum Laufen, Schwimmen und Radfahren. In allen drei Kategorien belegt dieser von Touristen und Münchnern gleichsam geliebte Ort Rang eins. Einen Spitzenplatz erobert sich auch das Allgäu: In der Kategorie "beste Badeorte in Deutschland" schafft es der Forggensee im Ostallgäu mit Platz acht unter die Top 10. Der Forggensee ist nicht irgendein Stausee - er ist der größte in Deutschland. Mit einer Fläche von 15,2 Quadratkilometern erstreckt sich der Forggensee in der Ostallgäuer Landschaft.

Das sind die besten Badeorte in Deutschland

Englischer Garten am Westufer der Isar im Nordosten von München Strand von Sankt Peter-Ording in Nordfriesland Eibsee in Grainau unterhalb der Zugspitze Titisee im Südschwarzwald Königsee im Berchtesgadener Land Starnberger See 25 Kilometer südwestlich von München Sechs-Seen-Platte in Duisburg im Ruhrgebiet Forggensee in der Nähe von Füssen im Königswinkel Familienlagune Perlebucht in Büsum an der Nordsee Ostseebad Warnemünde in Rostock in Mecklenburg-Vorpommern

Die Rangliste bietet vor allem auf den hinteren Top-Ten-Plätzen Orte, die wahrscheinlich nicht jedem ein Begriff sind. Was ist die Duisburger Sechs-Seen-Platte? Was hat es mit der der Familienlagune Perlebucht auf sich?

Die Duisburger Sechs-Seen-Platte im Ruhrgebiet ist ein aus sechs Seen bestehendes Erholungsgebiet, das zum größten Teil im Duisburger Stadtteil Wedau liegt. Die Sechs-Seen-Platte besteht aus den Seen Wambachsee, Masurensee, Böllertsee, Wolfssee, Wildförstersee und Haubachsee. Die Familienlagune Perlebucht ist ein Strandbad mit Grill- und Picknickbereichen sowie Sandstrand zum Kitesurfen.

Die besten Orte zum Laufen in Deutschland

Englischer Garten, München Tiergarten, Berlin Maschsee, Hannover Zugspitze, Wettersteingebirge Olympiapark, München Aasee, Münster Sankt Peter-Ording, Strand Bürgerpark, Bremen Alster, Hamburg Parkanlage Planten un Blomen, Hamburg

Die besten Orte zum Radfahren in Deutschland

Englischer Garten, München Tiergarten, Berlin Alter Elbtunnel, Hamburg Tempelhofer Park, Berlin Donauradweg, Passau Potsdamer Garten, Potsdam Ellenbogen, Sylt Park Sanssouci, Potsdam Nordbahntrasse, Wuppertal Chinesischer Turm, München

Grundsätzlich freut sich das Allgäu über jede Studie, die sich mit Themen wie Freizeit, Lebensqualität, Reisen und Urlaub beschätigt. Kürzlich wurde Füssen zu Deutschlands beliebtester und fotogenster Kleinstadt gekürt. Die Therme Bad Wörishofen belegte gerade Platz zwei bei einem Test von Bädern und Thermen in Deutschland.