Dürfen Landwirte und Gartenbesitzer Allgäuer Bäche und Seen anzapfen?

Der Klimawandel wirkt sich auf die Pegel der Allgäuer Gewässer aus. Darf trotzdem jeder Wasser aus Bächen, Flüssen und Seen entnehmen? So ist die Gesetzeslage.

25.06.2022 | Stand: 12:24 Uhr

Wegen der Trockenheit und relativ hohen Temperaturen ist es in einigen Kommunen in Baden-Württemberg und Brandenburg verboten, Wasser aus Bächen und Flüssen zu entnehmen. In den Allgäuer Landkreisen und Kommunen bisher nicht.

Aktuelle Situation: Der Klimawandel wirkt sich auch in Bayern München

Gesetzeslage: Die Wasserentnahme aus Bächen und anderen öffentlichen Gewässern ist in Bayern grundsätzlich erlaubt – jedoch nur, wenn der Wasserbestand sowie die Tier- und Pflanzenwelt dort nicht beeinträchtigt werden. Und nur in sehr geringen Mengen zum Beispiel mit Gießkannen. Leitungen, Pumpen oder andere Hilfsmitteln sind jedoch verboten. Ausnahmen sind häufig nur in engen Grenzen, zum Beispiel im Rahmen der Landwirtschaft möglich. Dort ist die Wassernutzung beispielsweise zum Tränken von Vieh ohne Erlaubnis möglich. Sobald Pumpen zum Einsatz kommen, ist eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich; diese wird immer zeitlich befristet. Das Formular zur Beantragung gibt es unter www.lfu.bayern.de/wasser. Bei der Entnahme ist für die Genehmigung ausschlaggebend, wie viel Restwasser nach der Entnahme im Gewässer verbleiben muss. Dies wird vom zuständigen Wasserwirtschaftsämter vorgegeben. Bei zunehmender Trockenheit und sinkenden Wasserständen können die Behörden die Erlaubnis auch vorzeitig entziehen. Zum Beispiel im Landkreis Unterallgäu wird Landwirten eine Entnahme von Wasser zur Bewässerung der Felder grundsätzlich nicht genehmigt, sagt Kreissprecherin Eva Büchele.

Droht Entnahme-Verbot? Nein, aktuell nicht, sagt beispielsweise die Stadt Memmingen. „Um die Entnahme zu begrenzen oder zu untersagen, müssten die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sein – das heißt, es müsste eine erhebliche Beeinträchtigung des Gewässers und seiner Ufer sowie der Tier- und Pflanzenwelt zu erwarten sein“, sagt Stadtsprecherin Alexandra Wehr. „Für das Vorliegen derartiger Voraussetzungen in unserem Zuständigkeitsbereich liegen derzeit keine zureichenden Anhaltspunkte vor – zum Beispiel längere Trockenheitsphasen.“ Bei steigender Temperatur und Trockenheit ist eine Wasserentnahme untersagt, ergänzt die Unterallgäuer Kreissprecherin Eva Büchele. „Hier ist das Wasserwirtschaftsamt amtlicher Sachverständiger.“

Lesen Sie auch: Waldbrandgefahr in Schwaben steigt: Luftbeobachtung am Wochenende auch im Allgäu

Lesen Sie auch