Trockenheit und hohe Kosten belasten die Obstbauern

17.08.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Die hauptberuflichen Obstbauern in der Region haben heuer mit mehreren Problemen zu kämpfen: Vor allem mit viel Sonne samt Trockenheit, aber auch mit hohen Kosten beispielsweise wegen der Ukraine-Krise. „Die Apfelernte wird wohl zufriedenstellend, auch wenn einige Früchte Sonnenbrand haben“, sagt der Lindauer Obstbauer Christian Meßmer. Äpfel bekommen Sonnenbrand? „Das ist ähnlich wie beim Menschen – die Schale bekommt an einigen Stellen Flecken“, erläutert der Experte. Diese Äpfel landen nicht als ganze Frucht im Handel, sondern werden zu Most verarbeitet.

Derzeit werden bereits die Frühäpfel geerntet. Elstar oder Jonagold kommen ab 25. August vom Baum. Dazu benötigt Meßmer bis in den Herbst hinein etwa 15 Erntehelfer. „Es wird immer schwieriger, sie zu bekommen“, sagt er. Seine bisherigen kommen aus Polen und Rumänien, „manche schon seit 15 Jahren“. Weil sie in ihren Heimatländern Jobs hätten, bekämen sie teilweise für die Ernte in Deutschland keinen Urlaub.

Heuer fallen die Früchte etwas kleiner aus, sagt Meßmer – wegen der Trockenheit. „Zum Glück haben wir hier aber Böden, die Wasser und Feuchtigkeit ganz gut speichern.“ Dennoch mussten gerade junge Birnbäume zusätzlich gegossen werden und insgesamt werde es weniger Erntemasse geben.

Ob sich das auch auf die Preise für die Verbraucher auswirkt, kann er noch nicht sagen. „Das Obst, das wir selbst auf dem Wochenmarkt verkaufen, wird nicht teurer“, betont er. Wie es aber im Handel und dann in den größeren Läden aussieht, sei unklar. „Die Großhändler und Discounter wollen weiter billig einkaufen“, ergänzt sein Lindauer Kollege Andreas Willhalm. Das könne zu Lasten der hiesigen Obstbauern gehen. Denn Willhalm wie auch Meßmer verzeichnen stark gestiegene Kosten – zum Beispiel durch gestiegene Mindestlöhne, höhere Preise für Treibstoff und Dünger sowie Strom für die Kühlungen. „Da wird die Luft für uns dünn, die Mehrausgaben zu decken“, sagt Meßmer. Eng werde es, wenn beispielsweise ein neuer Traktor angeschafft werden müsse. „Weil das mit Äpfeln allein nicht zu verdienen ist, schaffen sich viele Betriebe inzwischen weitere Standbeine neben dem Obstbau – zum Beispiel vermieten sie Ferienwohnungen.“

Die Sorgen der Kleingärtner

Andere Sorgen haben vor allem Kleingärtner: Da geht es um ein Bakterium namens Erwinia amylovora. Wie verbrannt sehen die Spitzen der betroffenen Bäume und Sträucher aus: dunkelbraun bis schwarz, vertrocknet und gekrümmt wie ein Haken. Das sind Erkennungszeichen des Feuerbrandes – eines sehr ansteckenden Bakteriums, das nicht nur Obstpflanzen befällt, sondern zum Beispiel auch Feuerdorn, Vogelbeere und Felsenbirne.

Einzelne Fälle wurden heuer im Ost- und Unterallgäu sowie am Bodensee gemeldet. „Zum Glück gibt es derzeit keine größeren Ausbrüche“, sagt Bernd Brunner, Kreisfachberater für Lindau und das Oberallgäu. Betroffen seien aktuell vor allem Quitten in Privatgärten, ergänzt sein Unterallgäuer Kollege Roland Brenner. Sollte der Feuerbrand aber festgestellt werden, empfiehlt Brenner, die betroffenen Äste auf etwa 20 Zentimeter Länge abzuschneiden und vor Ort zu verbrennen oder im Restmüll zu entsorgen. Keinesfalls sollten die Äste in die Biotonne oder auf dem Kompost, da der Erreger weiterverbreitet werden könne. Die Krankheit ist grundsätzlich meldepflichtig.

Weitere Informationen gibt es unter www.kreisfachberater.de