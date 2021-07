Trotz großer Personalsorgen: Fischens Tennis-Damen kämpfen um die Spitze

Auch nach den Ausfällen der Nummer eins und zwei fertigen die Landesliga-Damen des TC Fischen Penzing 7:2 ab. Wie der Sprung an die Spitze noch gelingen kann.

14.07.2021 | Stand: 12:17 Uhr

Sie bleiben ganz dicht dran an der Spitze. Einmal mehr hatten die Tennis-Damen 30 des TC Fischen in der Landesliga Grund zu jubeln. Beim souveränen 7:2-Heimsieg gegen den TC Penzing feierten die Oberallgäuerinnen den vierten Sieg im fünften Spiel und bleiben mit der Ausbeute von 8:2 Punkten als Tabellenzweiter dem Spitzenreiter Schießgraben Augsburg (8:0) auf den Fersen. Dabei hat sich die Fischinger Mannschaft auch nicht vom Fehlen zweier wichtiger Säulen abbringen lassen.

Kapitänin Isabel Müller springt in die Bresche

Da die Nummer eins, Miriam Liebig, und zwei, Anne Moraw, aktuell verletzungsbedingt spielunfähig sind, übernahm Mannschaftsführerin Isabel Müller die erste Position. In einem spannenden Duell über zwei Stunden auf dem Center Court konnte Müller das Einzel nach 6:3 und 4:6 im Champions-Tiebreak mit 11:9 für sich entscheiden. Klar in zwei Sätzen behielten Franziska Widenmayer (6:1, 6:0) und Ramona Sauter (6:2, 6:1) auf Position drei und vier in ihren Matches die Oberhand und auch Katharina Mätzler holte an Position fünf im Champions-Tiebreak mit 10:7 den Punkt. Unglücklich verlor die Nummer sechs, Judith Striegel, mit 0:6 und 2:6 gegen die 21 Jahre ältere Spielerin aus Penzing.

Bilderstrecke

Sportgala in Sonthofen 2019

Bilderstrecke

Sportgala in Sonthofen 2019 Durch das krankheitsbedingte Aus der Penzinger Nummer zwei ging es für die Damen 30 des TC Fischen mit einer schon spielentscheidenden 5:1-Führung entspannt in die Doppel. Sabine Walker/Franziska Widenmayer, Isabel Müller/Ramona Sauter und Katharina Mätzler/Judith Striegel lauteten die Doppelaufstellungen. Müller/Sauter und Mätzler/Striegel behielten im zweiten (6:0, 6:2) und dritten Doppel (6:2, 6:1) die Oberhand und holten souverän mit insgesamt nur fünf Spielverlusten zwei weitere Punkte für den TCF.

Saisonfinale bei Spitzenreiter Augsburg

Das Doppel Walker/Widenmayer unterlag letztlich gegen stark aufspielende Gegner 2:6 und 2:6. Durch diesen Erfolg festigten die Fischingerinnen den zweiten Rang. Zum entscheidenden Duell reisen die Oberallgäuerinnen am 24. Juli zuversichtlich zum letzten Saisonspiel beim Tabellenführer TC Schießgraben Augsburg. Mit einem Sieg könnte Fischen noch die Tabellenführung übernehmen. Der Klassenerhalt ist den Damen 30 des TC Fischen in der höchsten schwäbischen Liga allerdings schon sicher. Die Fischinger Damen 40 gewannen auf heimischer Anlage gegen den TC Kaufbeuren-Kronenberg in der Bezirksklasse II mit 6:0.