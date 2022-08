Kalinka Bamberski, "Kommissar Koks" und der "Todespfleger von Sonthofen" - immer wieder sorgen Kriminalfälle im Allgäu für enormes Aufsehen.

24.08.2022 | Stand: 19:17 Uhr

Zwei Angeklagte stehen am Montag in Memmingen wegen des Mordes an der 16-jährigen Hannah vor Gericht. Ein 26-Jähriger und seine 16-jährige mutmaßliche Komplizin sollen das Opfer heimtückisch getötet haben. Doch die Verhandlung am Montag ist nicht die einzige, die das Aufsehen der Medien ins Allgäu lenkt. Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu spektakulären Fällen in der Region. Hier eine Auswahl.

