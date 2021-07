TSV Kottern lädt zum Spitzenspiel gegen Dachau

Mit Ex-Profi Zimmermann will das Kotterner Ü-30-Team punkten. Mit den Tennisfreunden Dachau kommt der Tabellenführer ins Allgäu.

16.07.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Die Jungsenioren des TSV Kottern haben einem Heimspiel auf der Tennisanlage in Kempten-Sankt Mang schon lange nicht mehr so entgegengefiebert wie diesem. Am Samstag, 17. Juli, ab 13 Uhr empfangen die Herren 30 in der Bayernliga den TF Dachau. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, warum diese Partie des sechsten Spieltags ein Kracher ist.

Die Tennisfreunde Dachau stehen mit einer weißen Weste (10:0 Punkte und 40:5 Matchpunkte) an der Spitze des Bayernliga-Rankings. Dahinter mit 8:2-Zählern der TSV Kottern, der sich zu Saisonbeginn das Ziel gesetzt hatte, die Münchener Vorstadtclubs ab und an mal ordentlich zu ärgern.

Marcel Zimmermann überzeugt bisher

Das ist bisher zweifellos geglückt. Nach den souveränen Auswärtssiegen gegen Bruckmühl-Feldkirchen (8:1) und Eschenried (7:2) gab es zwar beim 2:7 in Übersee den ersten Dämpfer, doch schon das Heimspiel gegen Gauting brachte die Wende. Ex-Profi Marcel Zimmermann verstärkte die Kotterner und bezwang den deutschen Ranglistenspieler Denny Vojtischek klar mit 7:5 und 6:2. Kottern kam zu einem ungefährdeten 8:1-Triumph. Das Vorhaben von Bernd Scholz, dem Sportlichen Leiter der Kotterner Tennisabteilung, war aufgegangen. Etwa 150 bis 200 Zuschauer, so Scholz, „genossen bei bestem Tenniswetter einen rundum gelungenen Nachmittag, da auch die anderen Begegnungen Tennis auf höchstem Niveau boten.“

TSV Kottern will großen Favoriten ärgern

Da Kottern auch die Heimpartie gegen Iphitos München (ohne Zimmermann) souverän mit 9:0 gewann, kommt es nun zum Spitzenspiel. Dachau, das aus der Bundesliga zwangsabsteigen musste, verfügt immer noch über einen Erstliga-Kader und hat das ganz klare Ziel, so schnell wie möglich wieder in die höchste deutsche Liga aufzusteigen. „Den großen Favoriten zu ärgern und wieder vor einer vollen Tribüne zu spielen“, ist das Ziel von Scholz. Top-Spieler Marcel Zimmermann soll dazu wieder seinen Beitrag leisten.

Lesen Sie auch: TC Kempten plant Großprojekt an der Stadtbadstraße

Lesen Sie auch