Tyler Spurgeon ist "Spieler des Jahres" beim ESVK

Der Kapitän des ESV Kaufbeuren setzt sich bei der AZ-Wahl durch. Beim Voting der Joker-Fans schneiden außerdem zwei Talente gut ab.

11.05.2021 | Stand: 13:05 Uhr

Es ging beim diesjährigen Voting der Allgäuer Zeitung zum „Spieler des Jahres“ beim ESV Kaufbeuren wesentlich knapper zu als in den Vorjahren. Bereits im Vorfeld war eigentlich kein klarer Favorit auszumachen, das spiegelte sich nun auch im Ergebnis wieder. Bei den AZ-Reportern stand Kapitän Tyler Spurgeon hoch im Kurs – und der 35-jährige Joker-Kapitän setzte sich letztlich auch mit knappem Vorsprung durch.

John Lammers und Sami Blomqvist landen auf dem geteilten zweiten Platz

Auf dem geteilten zweiten Platz landeten John Lammers und Sami Blomqvist. Der finnische Top-Stürmer hatte die AZ-Wahl zum „Spieler des Jahres“ in den vergangenen drei Jahren für sich entschieden. In dieser Spielzeit warfen mehrere Verletzungen den 30-Jährigen zurück. Dennoch kommt Blomqvist auf 24 Tore und 16 Assists in 28 Spielen.

764 Teilnehmer beim Online-Voting

Das war möglicherweise auch ausschlaggebend, warum er im Voting der Kaufbeurer Fans ganz weit vorne lag. Bei der Online-Abstimmung, an der 764 Fans teilnahmen, landete Blomqvist mit 23,4 Prozent auf Platz eins vor den Youngstern Philipp Krauß (15,2 Prozent) und Tobias Echtler (12,9 Prozent).

Krauß kommt wie auch Tobias Wörle in der Endabrechnung auf jeweils drei Punkte, das Talent und der Routinier teilen sich somit hinter Spurgeon (sechs Punkte) sowie Lammers und Blomqvist (beide vier Punkte) den dritten Platz. Ebenfalls noch in die Rangliste schafften es Florin Ketterer (zwei Punkte) sowie Echtler und Julian Eichinger (jeweils ein Punkt).

So wird der "Spieler des Jahres" ermittelt

Die Jury bei der Wahl zum ESVK-Spieler des Jahres setzte sich aus AZ-Sportredakteur Tobias Giegerich sowie den freien Mitarbeitern Manuel Weis und Thomas Schreiber zusammen. Außerdem waren die Joker-Fans aufgerufen, sich im Internet an der Abstimmung zu beteiligen. Das Gesamtergebnis berechnet sich folgendermaßen: Der jeweils Erstplatzierte erhält drei Punkte, für den Zweiten gibt es zwei und für den Dritten einen Zähler.

Tyler Spurgeon und sein Premierenjahr beim ESV Kaufbeuren

Lesen Sie auch

Licht und Schatten: Die ESVK-Spieler in der Einzelbewertung Eishockey

Für Tyler Spurgeon und den ESV Kaufbeuren endete das Eishockey-Jahr in den Viertelfinal-Playoffs gegen Freiburg, aber der 35-Jährige hat ebenso wie sein Landsmann John Lammers – beide kamen mit Trainer Rob Pallin vor der Saison aus Innsbruck – einen positiven Eindruck beim ESVK hinterlassen. (Lesen Sie auch: So fällt die Saisonbilanz von ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl aus)

Seiner Rolle als Führungsspieler wurde der Kanadier gerecht, auch die Zahlen in seiner DEL2-Premierensaison passen. In 50 Hauptrundenspielen kommt er auf 23 Tore und 32 Assists. Als einer der ersten Spieler unterschrieb Spurgeon einen neuen Vertrag für die kommende Spielzeit, dabei wird der Routinier weiter auch die Entwicklung der jungen Spieler im Auge behalten.

Der Kapitän hat immer ein offenes Ohr für die Talente beim ESVK

Gerade die Talente beim ESV Kaufbeuren haben eine hohe Meinung von Spurgeon. Hingabe und Hilfsbereitschaft sind zwei Schlagwörter, die in diesem Zusammenhang und in den Gesprächen immer wieder auftauchen.

Auch Spurgeon selbst sieht sich vor allem aufgrund seiner langjährigen Erfahrung gefordert, den jungen Spielern auf ihrem Weg ins Profi-Eishockey zu unterstützen. Dazu bekommt er in der nächsten Saison auch wieder die Gelegenheit – am liebsten gemeinsam mit seinem Kumpel John Lammers, mit dem die Gespräche über eine Vertragsverlängerung derzeit noch laufen. (Lesen Sie auch: Das sagen ESVK-Fans zu den acht Abgängen)