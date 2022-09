Überfall auf Juwelier in Kempten: Angeklagter gesteht 16 Jahre nach Tat

Die Räuber machten 170.000 Euro Beute. Jetzt muss sich einer von ihnen vor Gericht verantworten. Er entschuldigt sich bei den teils traumatisierten Opfern.

Es sind vor allem die Geräusche, die die (ehemaligen) Mitarbeiterinnen eines Kemptener Juweliers verfolgen. Noch heute zucken sie zusammen, wenn sie Glas splittern oder lautes Poltern hören, schildern mehrere von ihnen vor Gericht – teils unter Tränen. Im Oktober 2006 hatten sie erlebt, wie zwei Männer das Geschäft in der Innenstadt betraten, eine der Frauen mit einer Waffe bedrohten, Vitrinen zerschlugen und fast 50 teure Uhren raubten. Sie machten Beute im Wert von etwa 170.000 Euro. Erst neun Jahre später wurde einer der mutmaßlichen Täter mithilfe eines europäischen Spurenabgleichs identifiziert. Im Sommer 2021 wurde der Serbe in Kroatien festgenommen. Jetzt muss er sich vor Gericht verantworten – erneut.

Geständnis nach 16 Jahren

Im Februar diesen Jahres saß der 42-Jährige schon einmal auf der Anklagebank des Kemptener Landgerichts. Damals wurde die Hauptverhandlung kurz nach Beginn wieder ausgesetzt, um weitere Ermittlungen anstellen zu können. Denn der Angeklagte hatte behauptet, er könne den Juwelier gar nicht überfallen haben, weil er zur Tatzeit in Serbien in Haft saß. Am Mittwoch kam dann die Kehrtwende: Der Mann legte über seinen Anwalt ein Geständnis ab. Allerdings erst nachdem ein Rechtsgespräch stattgefunden hatte und die Vorsitzende Richterin ihm eine maximale Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten in Aussicht stellte, wenn er die Tat zugebe.

Dass der Angeklagte, anders als zunächst behauptet, im Oktober 2006 nicht im Gefängnis saß, belegte auch die Aussage einer Kommissarin. Sie war als Zeugin geladen und schilderte, dass der Mann damals zwar „eigentlich in Haft war“. Er sei aber ausgebrochen und zum Tatzeitpunkt auf der Flucht gewesen.

Angeklagter Mitglied einer Verbrecherbande?

In seinem Geständnis gab der 42-Jährige an, er habe in finanziellen Schwierigkeiten gesteckt und den Überfall aus Geldnot begangen. Und er betonte: Bei der Waffe habe es sich nicht um eine Faustfeuerwaffe, sondern eine nicht geladene Schreckschusspistole gehandelt. Zudem beharrte er darauf, dass der Kemptener Juwelier ein zufälliges Ziel gewesen sei. Die Tat habe er spontan mit seinem Komplizen begangen, dessen Namen er aus Sorge um seine Familie nicht nennen wolle. Weitere Personen seien nicht beteiligt gewesen. Die Staatsanwaltschaft spricht in ihrer Anklageschrift jedoch davon, dass der Serbe Teil einer Bande sei. Deren Mitglieder sollen in wechselnder Besetzung agieren und für eine Vielzahl von Fällen verantwortlich sein. Bereits kurz nach der Festnahme des Angeklagten im Jahr 2021 hatte die Polizei gegenüber unserer Redaktion bestätigt, dass der Mann zu den „Pink Panthers“ gehören könnte – einer international agierenden Gruppe von Juwelierräubern. Schon 2006 hatte der damalige Kripo-Chef Albert Müller erklärt: „Aus dem professionellen Vorgehen der Täter schließen wir, dass sie das nicht zum ersten Mal gemacht haben.“

Davon allerdings war im Geständnis des mutmaßlichen Räubers keine Rede. Auch Rückfragen der Richterin, beispielsweise zum Verbleib der Beute, wollte er nicht beantworten. Sowohl die vernommene Polizeibeamtin als auch der Inhaber des Juweliergeschäfts bestätigten vor Gericht, dass keine der Uhren jemals wieder aufgetaucht sei. Allerdings habe die Versicherung die Schadenssumme reguliert. „Danach hat sich unsere Prämie erhöht“, sagte der Geschäftsmann. Nach dessen Aussage entschuldigte sich der Angeklagte bei dem Juwelier – genau wie bei allen Angestellten, die vor Gericht ihre Erlebnisse schilderten: Er bereue und bedauere zutiefst, was er getan habe.

Opfer: "Ich kann das nicht verzeihen"

Die meisten nahmen die Entschuldigung kommentarlos hin, allerdings nicht alle. „Das Ganze ist etwas, das mich mein Leben lang verfolgt. Es sind die Geräusche, die Bilder. Es tut mir leid, aber ich kann das nicht verzeihen“, sagte eine Goldschmiedin, die den Raub aus nächster Nähe erlebt hat. Nachdem der Kemptener Juwelier 2017 erneut überfallen wurde, hat die Frau mittlerweile den Arbeitgeber gewechselt.

Welche Strafe der Angeklagte bekommt, steht indes noch nicht fest. Die Verhandlung wird am Montag fortgesetzt. Dann könnten auch die Plädoyers gehalten und ein Urteil gesprochen werden.