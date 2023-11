Allgäuer leisten über fünf Millionen Überstunden

Fast 52 Millionen Euro sind die Überstunden wert, die Allgäuer 2022 geleistet haben - wenn man mit dem Mindestlohn rechnet. Die Übersicht über alle Landkreise.

02.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Insgesamt mehr als 5.638.000 Überstunden - das ist der sogenannte "Fleiß-Pegel" des Jahres für das Allgäu. Denn so viele Überstunden haben Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Allgäu 2022 geleistet. Das geht aus dem Überstunden-Monitor hervor, den das Pestel-Institut im Auftrag der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) angefertigt hat.

Ein pikantes Ergebnis aus dem "Überstunden-Monitor": Alle beschäftigten im Allgäu zusammengenommen haben den Unternehmen im Allgäu durch unbezahlte Mehrarbeit rund 42 Millionen Euro "quasi geschenkt", wie es Claudia Weixler von NGG Allgäu bezeichnet. Denn von den 5,6 Millionen Überstunden waren etwa 3.604.000 entgeltfrei. Das entspricht einem Gegenwert von 42.238.000,00 Euro. "Und das ist schon äußerst sparsam - nämlich nur auf Mindestlohn-Basis - gerechnet", sagt Weixler weiter. Nimmt man alle Überstunden, entspricht das einem Gegenwert von knapp 52 Millionen Euro.

Überstunden-Monitor: So viele Überstunden häufen Arbeitnehmer in den Allgäuer Kreisen an

Aber in welchem Landkreis wurden die meisten Überstunden angehäuft? Und wo die wenigsten? Und wo wird der größte Anteil entgeltfrei über dem Limit gearbeitet? Wir haben die Daten in einer Grafik zusammengefasst. Wo im Allgäu die Menschen das meiste Geld auf der hohen Kante haben, erfahren Sie hier.

Wie viele Überstunden sammelt durchschnittlich jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin im Allgäu?

Zum Stichtag (30.06.2022) waren im (bayerischen) Allgäu 286.066 Menschen Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das berichtet die Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen (AfA). Das heißt, dass auf jeden Erwerbstätigen und jede Erwerbstätige im Schnitt 7,1 bezahlte und 12,6 unbezahlte Überstunden kommen - pro Jahr.

Wenn man die Zahlen im Deutschlandvergleich einordnen will, fällt eines ins Auge: Der Anteil der entgeltlosen Überstunden an den insgesamt geleisteten Überstunden liegt bundesweit bei 57,2 Prozent. In den Allgäuer Landkreisen liegt dieser Prozentsatz durchgehend mindestens sechs Prozent höher, teilweise sogar fast zehn Prozent. Das heißt, die Allgäuer Arbeitnehmer machen anteilig deutlich mehr unentgeltliche Überstunden, als der Deutsche im Schnitt. Wo im Allgäu verdienen die Menschen am meisten? - Das erfahren Sie hier.

Problem der Überstunden in der Gastronomie laut NGG besonders groß

Weniger ausgewogen als die knapp 20 Überstunden pro Kopf scheinen die Zahlen, wenn man auf das Gastgewerbe blickt. Denn dort sei das Problem der Überstunden laut NGG besonders groß. Insgesamt 201.000 Überstunden haben Angestellte in Hotels, Restaurants und Gaststätten in allen Allgäuer Kreisen zusammengerechnet geleistet - 82.000 davon unbezahlt.

So teilen sich die Überstunden in der Gastronomie auf die Landkreise und kreisfreien Städte im Allgäu auf:

Stadt Kempten : 14.000 Überstunden (6000 davon unbezahlt)

: 14.000 Überstunden (6000 davon unbezahlt) Stadt Kaufbeuren : 8000 Überstunden (3000 davon unbezahlt)

: 8000 Überstunden (3000 davon unbezahlt) Stadt Memmingen : 9000 Überstunden (4000 davon unbezahlt)

: 9000 Überstunden (4000 davon unbezahlt) Landkreis Oberallgäu : 77.000 Überstunden (31.000 davon unbezahlt)

: 77.000 Überstunden (31.000 davon unbezahlt) Landkreis Ostallgäu : 46.000 Überstunden (19.000 davon unbezahlt)

: 46.000 Überstunden (19.000 davon unbezahlt) Landkreis Unterallgäu : 25.0000 Überstunden (10.000 davon unbezahlt)

: 25.0000 Überstunden (10.000 davon unbezahlt) Landkreis Lindau: 22.000 Überstunden (9000 davon unbezahlt)

Mit Blick auf die Überstunden warnt die NGG Schwaben: Hotellerie und Gastronomie könnten nicht dauerhaft auf die „Goodwill-Überstunden“ ihrer Beschäftigten bauen. „Es wird höchste Zeit, das Fachkräfte-Loch zu stopfen, das die Corona-Pandemie noch vergrößert hat. Das klappt allerdings nur, wenn Hotels und Restaurants bereit sind, attraktive Löhne zu bezahlen. Perspektivisch muss der Gastro-Startlohn für eine Köchin oder einen Restaurantfachmann nach der Ausbildung bei 3.000 Euro pro Monat für einen Vollzeitjob liegen“, so Laura Schimmel von der NGG. Dieses „Lohn-Ziel“ müsse die Gastro-Branche Schritt für Schritt erreichen. Nur dann werde es gelingen, junge Menschen für eine Ausbildung im Hotel oder Restaurant zu gewinnen.

Quote an Mini-Jobbern in der Gastronomie im Allgäu oft über 50 Prozent

Das Gastgewerbe erlebe gerade einen regelrechten „Fachkräfte-Schwund und Mini-Job-Schub“. Ob in der Küche, im Service, an der Hotelrezeption oder an der Bar: „Die Branche versucht, fehlende Fachkräfte immer häufiger durch angelernte Beschäftigte zu ersetzen“, berichtet die Geschäftsführerin der NGG Schwaben. Mittlerweile sei der Anteil der Mini-Jobber im Gastro-Gewerbe im Allgäu mehrfach über 50 Prozent. Im Oberallgäu (38 Prozent), Ostallgäu (44 Prozent) und Lindau (41 Prozent) liegt die Marke noch um die 40. In Kempten ist bereits fast die Hälfte (49 Prozent) aller Gastro-Beschäftigten in einem Mini-Job angestellt. Und im Unterallgäu (53 Prozent), Memmingen (60 Prozent) und Kaufbeuren (63 Prozent) sind es bereits mehr als die Hälfte der Angestellten in der Branche.