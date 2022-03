Viele Menschen auch im Allgäu zeigen nach dem Angriff Russlands Solidarität mit der Ukraine. Dazu sind in der Region Veranstaltungen geplant - ein Überblick.

01.03.2022 | Stand: 11:13 Uhr

Auch im Allgäu bekunden dieser Tage viele Menschen ihre Solidarität mit der Ukraine. Sie demonstrieren gegen den Krieg und protestieren gegen den Angriff Russlands. Auch Behörden hissen als Zeichen der Solidarität Flaggen oder beleuchten Gebäude. Ein Überblick über die geplanten Veranstaltungen:

Friedensprotest in Memmingen am Freitag um 18 Uhr auf dem Schrannenplatz

Ein breites Bündnis gesellschaftlicher Gruppen und Repräsentanten aus der Region lädt zum Memminger Friedensprotest ein: am Freitag, 4. März, ab 18 Uhr auf dem Schrannenplatz in Memmingen. Dort endet auch der anschließende Demonstrationszug. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Stoppt den Krieg! Die Waffen nieder".

Erwartet werden etwa Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau ( Die Linke), Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder, zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh, dritter Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger sowie die Bundestagsabgeordneten Stephan Stracke ( CSU) und Susi Ferschl (Die Linke).

Dem Aktionsbündnis "Memmingen hält zusaMMen" gehören unter anderem die CSU, SPD, Die Grünen, ÖDP, Die Linke und V-Partei sowie die Jusos, Junge Union, das Linksjugend Solid, Bündnis für Demokratie und Menschenrechte, der DGB, die Gewerkschaft NGG, Katholische Arbeitnehmerbewegung, Katholische Landjugendbewegung, der Naturheilverein Memmingen, das Frauennetzwerk, Kaminwerk, Attac, der Soziokulturelle Verein und Fußballclub Inter an.

Den Friedensprotest organisiert Die Linke. Der Veranstalter weist auf die aktuellen Corona-Regeln hin. Bei dem Friedensprotest gilt unter anderem FFP2-Maskenpflicht.

Musikkapelle spielt in Steinheim Lieder für den Frieden in der Ukraine

Die Musikkapelle Steinheim spielt am Aschermittwoch, 2. März, um 19 Uhr vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Steinheim Lieder für den Frieden in der Ukraine. Damit wollen die Mitglieder "ein Zeichen der Solidarität für die betroffenen Menschen setzen", heißt es in einer Mitteilung.

FDP Kempten und Oberallgäu: Online-Vortrag über Geschichte des Konflikts

Ingmar Niemann, Politologe und Dozent an der Kemptener Hochschule, gibt einen Einblick in die Geschichte des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine: Bei der Online-Veranstaltung „Krieg in der Ukraine - Hintergründe und Perspektiven“ der FDP-Kreisverbände Kempten und Oberallgäu am Mittwoch, 2. März, ab 19 Uhr. Der Referent spricht zudem über die geostrategischen Auswirkungen des Konflikts für die NATO und die EU.

Außerdem berichtet dabei der Allgäuer Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion Stephan Thomae über die aktuellen Entwicklungen in Berlin. Die Veranstaltung findet via Zoom statt - den Link dazu findet man im Internet unter fdp-kempten.de oder fdp-oa.de

Beten für den Frieden am Mittwoch um 17 Uhr in Blaichach

Am Mittwoch, 2. März, läuten ab 17 Uhr die Glocken in der katholischen und evangelischen Kirche in Blaichach (Oberallgäu) für die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine. Zu dem ökumenischen Friedensgebet von 17 bis 17.30 Uhr in der Stephanuskirche Blaichach lädt das Pfarramt Immenstadt ein.

Gebet für den Frieden täglich ab 19 Uhr im Kloster Bonlanden

Das Kloster Bonladen in Berkheim (Landkreis Biberach) lädt zur eucharistischen Anbetung für den Frieden in der Ukraine - zunächst jeden Abend zwischen 19 und 20 Uhr in der Klosterkirche.

Solidaritätskundgebung für Ukraine in Kaufbeuren

Eine Solidaritätskundgebung für die Menschen in der Ukraine planen SPD und Grüne in Kaufbeuren am Aschermittwoch, 2. März, um 17 Uhr vor dem Kaufbeurer Rathaus in der Kaiser-Max-Straße.

Kempten: 500 Teilnehmer bei Kundgebung auf dem Hildegardplatz

Etwa 500 Teilnehmer verfolgten nach Polizeiangaben die Kundgebung unter dem Motto „Solidarität mit der Ukraine für Frieden in Europa“ am Freitagmittag auf dem Hildegardplatz in Kempten. Oberbürgermeister Thomas Kiechle sprach von einem "erschütternden Bruch des Völkerrechts" durch den Angriff Russlands. Er sicherte den Menschen in der Ukraine uneingeschränkte Solidarität zu. Der Rathauschef hatte außerdem veranlasst, dass am Donnerstag als Zeichen der Solidarität an den städtischen Gebäuden die Europaflagge gehisst wurde.

Zu der Kundgebung waren viele Menschen gekommen, die Verwandte und Bekannte in der Ukraine haben. SSie erzählten gegenüber unserer Redaktion von der Angst, die sie um ihre Angehörigen dort haben.

Kempten: Friedensgebete am Freitagabend und Mittwochmittag an der Friedensglocke

Zu Friedensgebeten an der Friedensglocke auf dem St.-Mang-Platz lädt die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Kempten ein. „Die Entwicklungen der Ukraine-Krise erfüllen uns alle mit großer Sorge“, sagt der katholische Pfarrer Rupert Ebbers auch im Namen des evangelischen Dekans Jörg Dittmar.

Wie geht es den Menschen in den Aufmarschgebieten? Wie fühlen sich Soldaten und Soldatinnen? Welche Folgen wird ein möglicher Krieg für Europa und unsere Idee von Frieden, Freiheit und Demokratie haben? „Wir glauben, dass Gott höher ist als menschliche Pläne und mächtiger als Herrscher und Strategen“, finden Ebbers und Dittmar. Gebete seien wichtig um Frieden und Vernunft für die, die Entscheidungen treffen. Für die Menschen, die sich für den Frieden einsetzen und für jene, die in Gefahr sind.

Die Friedensgebete finden an jedem Freitag ab 25. Februar, 18 Uhr, und an jedem Mittwoch ab 12 Uhr statt. Sie werden von Mitgliedern der ACK Kempten verantwortet. Mitwirkung ist erwünscht.

