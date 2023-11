Warum nur wenige der ukrainischen Geflüchteten im Allgäu arbeiten

Dass bislang nur wenige der in Deutschland angekommenen ukrainischen Geflüchteten arbeiten, ist kein Geheimnis. Ist das im Allgäu auch so und wenn ja, warum?

21.11.2023 | Stand: 16:19 Uhr

"Das war nicht so schlau", sagt Stefan Bosse zur Entscheidung der Bundesregierung, ukrainischen Geflüchteten Bürgergeld auszustellen. Für den Oberbürgermeister von Kaufbeuren und Vorsitzenden des Schwäbischen Städtetags ist das eine der Hauptursachen dafür, dass nur ein kleiner Teil der in Deutschland lebenden ukrainischen Geflüchteten hier auch einer Arbeit nachgeht.

In Deutschland sind es einem Bericht des Spiegel zufolge 19 Prozent der geflüchteten erwerbsfähigen Ukrainer, die einen sozialversicherungspflichtigen Job haben. Als Gegenbeispiel zieht Bosse Polen heran. Dort lag die Quote 2022 laut einer Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung bei 66 Prozent. Welche Sozialleistungen Geflüchtete in Polen erhalten, weiß Bosse nicht. Außerdem sei die Sprachbarriere dort für Ukrainer nicht ganz so hoch. Doch weshalb die Quote dort so viel höher ist, müsse man sich schon fragen, sagt er.

Apropos Quote: Wie sieht diese eigentlich im Allgäu aus? 27 Prozent lautet sie für die Stadt Kaufbeuren. Stichtag ist der 31. März 2023. Aktuellere Daten liegen nicht vor. Für die übrigen Landkreise und kreisfreien Städte im Allgäu lässt sich die Quote nicht ermitteln. Der Grund: die Zahlen der zum Stichtag in den Kreisen und Städten lebenden geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer liegen nicht vor.

Flüchtlingshelferin in Kempten: "Das System in Deutschland ist gut"

Während nun Stefan Bosse das Problem im Sozialleistungsbezug sieht, ist Lena Knitz etwas anderer Meinung. Sie kümmert sich in Kempten am Infopoint der Diakonie ehrenamtlich um die Neuankömmlinge aus der Ukraine. Knitz ist selbst gebürtige Ukrainerin, lebt aber bereits seit 25 Jahren in Deutschland. "Das System in Deutschland ist gut und kann funktionieren", ist sie sich sicher. Eine große Mehrheit der Ukrainerinnen und Ukrainer wolle einen Job. Sie kenne auch viele, die bereits arbeiten. Allerdings sei die Sprachbarriere ein großes Problem.

Ein Großteil der in Deutschland angekommenen Flüchtlinge aus der Ukraine sind junge Frauen mit Kindern. Ein weiterer Grund dafür, dass noch nicht so viele von ihnen arbeiten. Denn, "sie wissen nicht, wohin mit ihren Kindern", sagt Lena Knitz. Sind die Kinder bereits im Schulalter, sei das nicht das große Problem. Doch im Kindergartenalter sei es für die Mütter kaum möglich, einen Betreuungsplatz zu finden, sodass sie einem Job nachgehen könnten.

Warum arbeiten nur so wenige der ukrainischen Flüchtlinge im Allgäu? - "Viele hatten tolle Leben"

"Die Ukrainer sind sehr ehrgeizig und gut gebildet", sagt Knitz. Sie kenne keinen, der ein Sozialfall sein will, sagt sie. Aber die Menschen in der Ukraine mussten aufgrund des Krieges alles stehen und liegen lassen. "Teilweise sind sie mit ihrem BMW oder dem Tesla nach Deutschland gekommen", erzählt Knitz. Inzwischen seien die teuren Autos verkauft. Doch Knitz wolle damit deutlich machen, dass ihre Landsfrauen und -männer in der großen Mehrheit keine Wirtschaftsflüchtlinge seien. "Viele hatten tolle Leben in der Ukraine."

Optiker, Apotheker, Ärzte - viele der Geflüchteten hatten Knitz zufolge gute Jobs bevor Russland in ihrem Land einmarschierte. Das bestätigt auch Christian Fischer, Abteilungsleiter Ausbildung bei der Industrie- und Handelskammer Schwaben: "Die Geflüchteten aus der Ukraine sind meist hoch qualifiziert." Doch gerade in diesen Jobs sei die Sprache entscheidend. Aber während man sich auf dem normalen Arbeitsmarkt auch mal auf englisch verständigen könne, stelle sich die Situation im Ausbildungskontext komplexer dar. "Am Ende müssen die Azubis eine deutsche Prüfung ablegen", sagt Fischer. Insofern sei es sinnvoll, die Sprachkurse bestenfalls vor dem Ausbildungsbeginn zu absolvieren.

Ukrainer beziehen Sozialleistungen - "Das kann man den Menschen nicht zum Vorwurf machen"

Auch hier ist Stefan Bosse anderer Meinung. Die Bundesregierung habe "die Leute schnell in den Sozialleistungsbezug gebracht" und ihnen signalisiert, dass sie erst einmal die Sprache lernen sollten. "Das kann man den Menschen aus der Ukraine gar nicht zum Vorwurf machen", sagt Bosse. Andersherum wäre es ihm zufolge besser gewesen. Jetzt sagten sich die Geflüchteten zu Recht: "Wenn ich arbeite, verdiene ich nur so und so viel mehr."

Allerdings glaubt Lena Knitz, einen Plan der Bundesregierung dahinter zu sehen. Sie sieht darin ein Projekt. "Es dauert vielleicht noch ein Jahr, bis ein Großteil der Geflüchteten die Sprachlevel B1 und B2 in den Deutschkursen erreicht haben." Wenn all diese Leute in ihren Berufen landeten, werde "kein Hahn mehr danach krähen", ist sie sich sicher. So könnten die Ukrainerinnen und Ukrainer einen wesentlichen Beitrag leisten, um dem Fachkräftemangel in Deutschland entgegenzuwirken. Besonders die vielen ukrainischen Kinder, die derzeit die Schulen im Allgäu besuchen und sich laut Knitz bereits bestens integrieren, würden eines Tages das Vertrauen in Form von Arbeitskraft zurückzahlen.

Ukrainer dürfen nicht erwarten, sofort in ihren Jobs zu arbeiten

Jetzt heiße es, geduldig bleiben. Der Großteil der Ukrainer sei sehr bemüht, sich zu integrieren und wolle arbeiten. "Da helfen die Jobcenter, die großartige Arbeit machen", sagt Knitz. Die Mitarbeiter versuchten, passende Jobs für die Geflüchteten zu finden. Wer allerdings ein Jobangebot des Jobcenters ablehne, dem müssten "die Leistungen gekürzt werden", wird Knitz deutlich. Rechtsanwälte, Ärzte und Co. dürften nicht erwarten, sofort in ihren Jobs arbeiten zu können. So traf es beispielsweise die ukrainische Ärztin Myroslava Tkachivska, die zunächst als Pflegehelferin im Allgäu einen Job fand.