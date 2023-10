Allgäuerin Ulrike Müller (Freie Wähler) zieht in den Landtag ein - bleibt sie auch im EU-Parlament?

Die Oberallgäuerin Ulrike Müller zieht in den Bayerischen Landtag ein. Was passiert mit ihrem EU-Mandat und was sagt sie zu Gerüchten zu Ministerposten?

11.10.2023 | Stand: 14:50 Uhr

Bisher ist die Oberallgäuerin Ulrike Müller (Freie Wähler) Abgeordnete im Europaparlament. Mit der Landtagswahl am Sonntag hat die 60-Jährige aus Missen-Wilhams den Einzug ins Maximilianeum geschafft. Was bedeutet das für ihr EU-Mandat? Das will Müller beenden.

Spekulationen nach der Landtagswahl: Wer bekommt welchen Ministerposten?

Sie sagt gegenüber unserer Redaktion: „Bis Februar sind die EU-Abgeordneten noch im Parlament.“ Danach gehe es mit Blick auf die Europawahlen im Juni in den Wahlkampf. Sie möchte die Arbeit in den Ausschüssen noch abschließen. Müller tritt für die EU-Wahlen nicht mehr an, sie will sich auf die Arbeit im Landtag konzentrieren. Bereits von 2008 bis 2014 saß sie dort. An Gerüchten darüber, ob sie einen Ministerposten bekommen könnte, will sich Müller nicht beteiligen.

Kann man im Bayerischen Landtag und im EU-Parlament sitzen?

Grundsätzlich können Abgeordnete im Bayerischen Landtag und im EU-Parlament sitzen. „Aus Sicht der EU ist der Landtag ein Regionalparlament“, sagt Müller. Nicht möglich wäre ein Sitz im EU-Parlament und im Bundestag.

