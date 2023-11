Ulrike Müller: Kein Tanz mehr auf zwei Hochzeiten

Ulrike Müller ist Europa-Abgeordnete und seit Kurzem im Bayerischen Landtag. Das kann nicht funktionieren, findet AZ-Redaktionsleiter Markus Raffler.

28.11.2023 | Stand: 10:22 Uhr

Kann es als Politiker tatsächlich gelingen, mit Tatendrang zwei anspruchsvolle Ämter gleichzeitig auszufüllen? Und akzeptieren es die Wähler, wenn Mandatsträger auf zwei Hochzeiten tanzen? Die Antwort ist zweimal nein. Alfons Hörmann ( CSU), damals amtierender Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, hat das bei seiner Kandidatur als Oberallgäuer Landrat 2020 schmerzhaft erfahren müssen: Die Doppelstrategie war einer der Hauptgründe, weshalb die Wähler dem als Favorit gehandelten Bewerber eine deftige Abfuhr erteilt haben.

Bei Ulrike Müller von den Freien Wählern ist die Lage formal anders: Sie gehört, obwohl noch bis Mitte 2024 Abgeordnete des Europa-Parlaments, seit Oktober auch dem Bayerischen Landtag an. Sie packe die Zweifach-Belastung in München und Brüssel locker, sagt die Oberallgäuerin vollmundig.

Jetzt wäre ein aufrichtiges Zeichen angesagt

Doch wie soll das gehen, wenn man sein Amt nicht nur verwalten, sondern im Sinne der Bürgerinnen und Bürger mit hohem Anspruch gestalten will? Noch dazu in einer Zeit, die angesichts von Kriegen, Krisen und extremer Politikverdrossenheit so herausfordernd ist wie schon lange nicht mehr.

Wenn sich Ulrike Müller tatsächlich mit voller Kraft für ihre neue Aufgabe in Bayern einsetzen will, wäre jetzt ein aufrichtiges Zeichen angesagt: Schluss mit dem Tanz auf zwei Hochzeiten!

