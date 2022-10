Seit heute finden in den Zügen im Allgäu Befragungen der Fahrgäste statt - Das sollten Sie dazu wissen

Ab heute, 22. Oktober 2022, finden in der Bahn im Allgäu und Mittelschwaben Befragungen der Fahrgäste statt. Worum es dabei geht und was man dazu wissen sollte.

Ab Samstag, 22. Oktober 2022, finden bis Mitte Juni 2023 Befragungen der Fahrgäste in den Bahnen im Allgäu und Mittelschwaben statt. Das teilen die Stadt Kempten und Kaufbeuren sowie die Landkreise Ober- und Ostallgäu in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Worum es bei den Befragungen geht, wie man die Interviewer erkennt und was Fahrgäste zu den Umfragen wissen sollten, lesen Sie hier.

Wo finden die Befragungen in der Bahn statt?

Zunächst einmal die wohl wichtigste Frage: Wo finden die Befragungen in der Bahn statt? In Zügen in Memmingen, Kempten Kaufbeuren sowie den Landkreisen Unterallgäu, Oberallgäu, Ostallgäu und Günzburg werden ab 22. Oktober 2022 bis Mitte Juni 2023 die Fahrgäste befragt.

Warum finden Umfragen in der Bahn im Allgäu statt?

Die Firma PTV Transport Consult GmbH führt die Umfragen im Auftrag der Landkreise und Städte durch. Mithilfe der erhobenen Daten sollen Erkenntnisse zum Verkehrsverhalten für die beiden Grundlagenstudien Verkehrsverbund Allgäu und Verkehrsverbund Mittelschwaben gewonnen werden.

Wie berichtet, gibt es Überlegungen, den Nahverkehr in Kempten, Kaufbeuren, dem Oberallgäu und dem Ostallgäu zu einem gemeinsamen Verkehrsverbund Allgäu zu bündeln. Ein Gutachten bestätigte im Juni 2022 bereits, dass ein einheitlicher ÖPNV besser funktonieren würde. Bis April 2024 soll die Wirtschaftlichkeit eines Zusammenschlusses geprüft werden. Ab 2025 könnte ein Verkehrsverbund Allgäu mit Bus und Bahn umgesetzt werden.

Befragung in der Bahn im Allgäu: Diese Daten werden erhoben

Die Fahrgäste werden in der Bahn gebeten, an kurzen Interviews teilzunehmen. Grundsätzlich ist die Teilnahme an der Befragung freiwillig. Auch Schülerinnen und Schüler sollen befragt werden, Kindergartenkinder nicht. Bei der Befragung im Zug im Allgäu werden folgende Fragen gestellt:

Welche ist die Ein- und Ausstiegshaltestelle des Fahrgastes auf der konkreten Fahrt, beziehungsweise auf der gesamten Reise?

Welche Verkehrsmittel werden vor und nach der Fahrt genutzt (zum Beispiel Bus, zu Fuß oder Fahrrad, Auto)?

Zudem sollen die teilnehmenden Fahrgäste ihren Fahrausweis zeigen, damit die Art des Fahrscheins erhoben werden kann.

So erkennt man die Interviewer der Bahn-Umfragen

Die Menschen, die die Befragungen in der Bahn im Allgäu durchführen, tragen eine rote Warnweste mit dem Aufdruck "Fahrgasterhebung". Zudem haben sie einen Dienstausweis dabei.

Die Angaben, die die Fahrgäste bei der Umfrage machen, werden in ein Smartphone eingetragen.

