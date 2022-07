UN-Militärbeobachter werden im Allgäu auf alles vorbereitet - auch auf die Geburtstagsfeier eines Warlords

Die Bundeswehr bildet im Westallgäu Militärbeobachter aus. Diese müssen sich vielen Herausforderungen stellen – auch der Geburtstagsfeier eines Warlords.

05.07.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Rechts vom Eingang parkt ein Radpanzer, links steht ein Maschinengewehr, drinnen liegt ein Dutzend Waffen auf dem Tisch. Bewacht wird all das von grimmig dreinschauenden Männern mit umgehängten Kalaschnikows. Was aussieht wie ein Konfliktgebiet, das man nur aus der Tagesschau kennt, ist tatsächlich das Ibergzentrum in Maierhöfen ( Westallgäu). Dort residiert ein Warlord, der eine Armee befehligt – allerdings nur im Rahmen der Abschlussübung für Militärbeobachter namens „Blue Flag“, die Teil der Kooperation „4-Peace Central Europe“ ist.

Der Warlord und seine Truppe, dargestellt von Soldaten der Bundeswehr, testen die Fähigkeiten der künftigen Militärbeobachter – und das äußerst realistisch. Sie haben ein eigenes Hauptquartier, eine Flagge, andere Uniformen und Waffen und halten sogar Rekrutierungsveranstaltungen im Übungsgebiet ab. Auch eine Zeitung berichtet über die Aktivitäten der Konfliktparteien – und über das Handeln der Militärbeobachter.

Milizionäre testen die Geduld der Übungsteilnehmer

Denn sie sollen im Auftrag der Vereinten Nationen in Krisengebieten die Einhaltung von Verträgen und Waffenstillstandsvereinbarungen überprüfen – und zwar ganz ohne Waffen. Darauf sollen sie verschiedene Szenarien vorbereiten, wie der Besuch bei der Geburtstagsparty des Warlords.

Als die drei weißen UN-Geländewagen vorfahren, werden sie bereits von missmutigen Kämpfern erwartet. Nachdem die Beobachter ausgestiegen sind, folgt der erste Affront. Zwei Milizionäre entdecken einen Reporter, beschimpfen ihn, prügeln kurz auf ihn ein und jagen ihn vom Hof – während die unbewaffneten Lehrgangsteilnehmer zuschauen müssen. Direkt im Anschluss folgt die nächste Konfrontation. Um eingelassen zu werden, sollen die Beobachter ihre Ausweise abgeben – was sie jedoch verweigern. „Sie sind hier nicht in ihrem Land, sondern in unserem“, werfen ihnen die bewaffneten Kämpfer entgegen.

Der Empfang, den die die Milizionäre den Militärbeobachtern bereiteten, war frostig. Bild: Matthias Becker

Die UN-Vertreter bleiben jedoch gelassen, ertragen die Drohungen und die Wartezeit, bis der Warlord per Telefon sein Okay gibt – und dürfen die Ausweise schließlich behalten. Die gespannte Stimmung ist bei allen Beteiligten greifbar. Das sei so gewollt, sagt Alexander Kreiß, einer der Ausbilder. „Die Teilnehmer tauchen komplett in das Szenario ein“, erläutert er. Das Ziel sei zu sehen, ob man der Aufgabe gewachsen ist: „Im Einsatz geht es teilweise um das eigene Leben.“

Am Ende stimmt der Warlord Verhandlungen zu

Die Teilnehmer überstehen den Besuch beim Kriegsherrn ohne Probleme, trotz permanenter Sticheleien und Hymnen, in denen das Niederbrennen der Häuser des Feindes gefeiert wird. Und am Ende sagt der Warlord ein direktes Gespräch mit der Gegenseite zu. Doch nicht immer geht es bei der einwöchigen Übung so nervenaufreibend zu. So steigt in Opfenbach knatternd ein Helikopter in den wolkenlosen Himmel, während einige Lehrgangsteilnehmer im Schatten mehrerer Bäume liegen.

Die Uniformen sind international, von Aserbaidschan über Barbados bis Zimbabwe. „Im Einsatz nutzt man Hubschrauberpatrouillen, um unwegsame Gegenden zu kontrollieren und Präsenz in entlegenen Dörfern zu zeigen“, sagt Ausbilder Alexander Kreiß, der 2020 und 2021 selbst als Beobachter im Einsatz war. Die Planung der Route und die Observation aus dem Helikopter seien sehr anspruchsvoll, erläutert Kreiß.

Teilnehmer und Ausbilder kommen aus zahlreichen Ländern, denn auch im Einsatz sind die Patrouillen stets gemischt zusammengesetzt. Bild: Matthias Becker

Trotzdem genießen die Teilnehmer den Lehrgang offenbar. „Ich würde am liebsten bleiben“, sagt Martin Jakubaßa vom Bundeswehrstandort in Hagenow (Mecklenburg-Vorpommern). Der Lehrgang sei „psychisch intensiv“, sagt er. Dass er wie hier auch im Einsatz keine Waffe tragen werde, mache ihn nicht nervös. Darüber habe er lange nachgedacht. „Aber wenn es zu einer Situation kommt, in der ich eine Waffe bräuchte, wäre es wahrscheinlich sowieso zu spät.“ Er lobt, dass man sich im Allgäu willkommen gefühlt habe – auch wegen des Jubels der Opfenbacher Kindergartenkinder für die vorbeifahrende UN-Patrouille.

Darum üben Militärbeobachter im Allgäu

Deutschland, Österreich, die Niederlande und die Schweiz kooperieren seit 2010 bei der Ausbildung von Militärbeobachtern.

Die Abschlussübung „Blue Flag“ findet deshalb im Dreiländereck im Westallgäu, in Österreich und der Schweiz statt.

Dadurch kann das Übungsgebiet wie im realen Einsatz in unterschiedliche Sektoren aufgeteilt werden.

Zahlreiche Nationen sind beteiligt, im deutschen Sektor stammen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 20 Ländern, außerdem sind 25 der 38 Mitglieder weiblich. Die Ausbilder kommen unter anderem aus Deutschland, der Mongolei und Uruguay. Eines der Ziele ist, den Frauenanteil bei UN-Missionen zu erhöhen.

Die Übung ist Höhepunkt der Ausbildung, zuvor mussten die Teilnehmer unter anderem ein anspruchsvolles medizinisches Training absolvieren.

