Unbekannte brechen in sieben Wertstoffhöfe im Allgäu ein

Von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in sieben Wertstoffhöfe im Allgäu eingebrochen. Die Polizei bittet bei der Fahndung um Mithilfe.

03.06.2022 | Stand: 13:32 Uhr

In der Nacht zum Donnerstag drangen die unbekannten Täter in die Wertstoffhöfe Wiggensbach und Dietmannsried ein. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten sie in die Verwaltungsgebäude und nahm im Inneren Bargeld in geringer Höhe mit. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Ebenfalls in der Nacht auf Donnerstag brachen Täter in die Wertstoffhöfe in Wolfertschwenden und Ottobeuren ein. Nach bisherigen Ermittlungen drangen die Täter in Wolfertschenden durch Aufhebeln eines Fensters in ein Büro ein. Im weiteren Verlauf brachen sie auch noch eine verschlossene Scheune und ein Werkzeuglager auf. Im Wertstoffhof Ottobeuren versuchten sie mit brachialer Gewalt eine Metalltür aufzuhebeln, dies gelang ihnen aber nicht. An beiden Tatorten konnten Tatmittel gesichert werden, so die Polizei.

In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagnachmittag brach ein Unbekannter in Röthenbach das Büro des Wertstoffhofs ein. Dabei wurden zwei Geldkassetten mit insgesamt einem dreistelligen Eurobetrag erbeutet. Um sich Zutritt zum Büro zu verschaffen, wurde eine Fensterscheibe mit einem Stein eingeworfen.

In Breitenbrunn verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter ebenfalls in der Nacht auf Donnerstag von der Südseite her über den Zaun Zutritt zu dem Gelände des Wertstoffhofes. Im weiteren Verlauf versuchte der Täter von einem Lkw Diesel abzuzapfen, was aber misslang. Des Weiteren wurde auch noch ein Aufenthaltsraum durchsucht. Entwendet wurde nichts.

In Untrasried wurde in der Nacht auf Donnerstag in das Verwaltungsgebäude des Wertstoffhofs eingebrochen und Bargeld in Höhe von rund 150 Euro entwendet. Durch die unbekannten Täter wurden Türen und Fenster aufgehebelt sowie ein Fenster eingeschlagen. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

In allen Fällen erbittet die Polizei HInweise.