Unbekannte Täter schlagen Scheibe von Wohnwagen ein

Unbekannte Täter haben in Altusried einen Wohnwagen beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

28.11.2022 | Stand: 12:52 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, kam es in der Nacht auf den 24. November 2022 in der Finkenstraße in Altusried zu einer Sachbeschädigung. Die bislang unbekannten Täter durchtrennten ein Zaunelement und beschädigten einen dort geparkten Wohnwagen.

Es wurde eine Schreibe des Wohnwagens eingeschlagen und eine Delle in die Tür getreten Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kempten zu melden. Telefonnummer: 0831/9909-2141.

