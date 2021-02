Unbekannter spricht 13-Jährigen in Babenhausen an und verfolgt ihn

Ein Jugendlicher wird in Babenhausen von einem unbekannten Mann angesprochen. Als dieser wegrennt, verfolgt ihn der Mann. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise.

16.02.2021 | Stand: 14:41 Uhr

Ein 13-Jähriger ist am vergangenen Freitag von einem bislang unbekannten Mann angesprochen worden. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall in Babenhausen an der Ecke Gänsberg/Gartenweg.

Der Mann verfolgt den Jugendlichen

Als der Jugendliche an dem Mann vorbeilief, öffnete dieser seine Jacke und sprach ihn an. Der 13-Jährige rannte daraufhin davon. Der Mann verfolgte den Jugendlichen noch kurz in Richtung Schulstraße.

Die Polizei bittet um Hinweise

Nun bittet die Polizei um Hinweise zum Vorfall und dem unbekannten Mann. Der Jugendliche beschreibt ihn als 180 cm groß und im Alter zwischen 25 und 30 Jahren. Zeugen erreichen die Polizei unter 08333/2280 oder 08331/1000.

