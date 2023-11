Unerlaubt über die Grenze ins Allgäu: Bundespolizei erwischt nach wie vor viele Menschen

Die Bundespolizei erwischt nach wie vor viele Menschen, die ohne Erlaubnis versuchen, zwischen Lindau und Garmisch-Partenkirchen nach Deutschland zu kommen.

04.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Es sind solche Sätze, die in jüngster Zeit vermehrt zu lesen sind: „Mit Bus und Bahn unerlaubt über die Grenze.“ „Zehn Migranten geschleust.“ „Fünf Schleusungen in einer Schicht.“ „Bundespolizei greift elf Migranten auf.“ „Bundespolizei ermittelt gegen sieben mutmaßliche Schleuser.“ Sie stammen aus Meldungen der Kemptener Bundespolizei. Und sie zeigen, dass die Zahl der Menschen, die unerlaubt nach Deutschland einreisen, auch im Allgäu weiterhin hoch ist und leicht steigt.

Die Bundespolizei-Inspektion Kempten ist für die deutsch-österreichische Grenze von Lindau bis zum Kreis Garmisch-Partenkirchen zuständig. Heuer wurden in dieser Region bis einschließlich September 1259 Menschen aufgegriffen. Im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum 1200. Die bundesweite Entwicklung ist etwas stärker: Bisher sind in diesem Jahr bis einschließlich September 92.119 unerlaubte Einreisen in Deutschland registriert worden. Das sind bereits mehr als im kompletten vergangenen Jahr mit 91.986.

Doch wie hoch die Zahlen wirklich sind, könne niemand sagen, betont Michael Rupp, Leiter der Bundespolizei-Inspektion in Kempten. So werde im Allgäu nicht an allen Grenzübergängen rund um die Uhr kontrolliert. Stattdessen sei die Bundespolizei flexibel immer wieder an anderen Stellen präsent. Und weil es keine dauerhaften stationären Kontrollen gibt, muss man von einem Dunkelfeld ausgehen.

Bundespolizei: Die meisten Migranten, die unerlaubt ins Allgäu einreisen, sind ohne Schleuser unterwegs

Die meisten Migranten, die über das Allgäu unerlaubt einreisen wollen, sind laut Rupp ohne Schleuser unterwegs. Bisher habe es von Januar bis einschließlich September 88 Schleusungen gegeben. Im Osten Bayerns, wo die Balkanroute auf Deutschland treffe, sei das etwas anders. Dort seien mehr Schleuser anzutreffen – oft mit Transportern, in denen gleich mehrere Migranten sitzen. Das Allgäu hingegen sei eine Nebenstrecke für Menschen auf der Flucht. Einige schlagen sich bis nach Italien durch und fahren dann mit Fernbussen und in Zügen über die Schweiz und Österreich nach Deutschland.

(Lesen Sie auch: Jens Spahn: "Eigentlich müsste die illegale Migration auf null runter")

Was geschieht, wenn ein Mensch illegal einreist und erwischt wird? „Dann gibt es mehrere Möglichkeiten“, sagt Christian Ziehme, stellvertretender Inspektionsleiter. „Wird ein Migrant an der Grenze festgestellt, der in der gesamten EU kein Aufenthaltsrecht, also keinen Aufenthaltstitel, hat, wird vorrangig die Rückführung ins Heimatland via Flugzeug geprüft. Andernfalls kann dem Ausländer/unerlaubt Einreisenden an der Grenze die Einreise verweigert werden.“

Die Person kann also nach Österreich zurückgewiesen werden. Das geschehe in Absprache mit dortigen Behörden. Noch eine Möglichkeit: Jemand wird erwischt und stellt gegenüber den Polizisten ein Schutzersuchen, dann wird er in eine Aufnahmeeinrichtung gebracht. Dort wird geprüft, ob das Asylgesuch der Person begründet ist und ihr die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wird. Etwa, wenn sie aus einem Kriegsgebiet kommt.

Lesen Sie auch: Das ist der aktuelle Einbürgerungstest in Deutschland: Könnten Sie Deutscher werden?