Umgestürzte Bäume sorgen für gefährliche Unfälle im Allgäu

Autos, die bei Schnee und Eis von der Straße rutschen, gehören für die Allgäuer Polizei zur Normalität. Gestern aber sorgte Schneebruch für umgestürzte Bäume.

03.12.2023 | Stand: 14:45 Uhr

Gleich eine Vielzahl von Unfällen passierten im Schneechaos im Allgäu gestern (2.12.23) aufgrund umgestürzter Bäume und herabfallender Äste. Diese hielten der Last der Schneemassen nicht mehr Stand und sorgte für manch gefährliche Situation auf den Straßen im Allgäu.

Im südlichen Ostallgäu stürzte bei Füssen direkt vor den Augen eines 33-Jährigen ein Baum auf die Fahrbahn und auf dessen Auto. Zum Glück blieb der Mann unverletzt, am Pkw entstand Schaden im vierstelligen Bereich. Insgesamt 21 Einsätze wegen Bäume und größerer Äste auf Straßen gab es im Bereich der Polizeiinspektion Füssen.

Unfälle durch Schneebruch: Zahlreiche Zusammenstöße mit Bäumen auf der Fahrbahn im Allgäu

Weiter nördlich fiel in einem Waldstück zwischen Dösingen und Blonhofen ein Baum auf die Kreisstraße. Eine junge Autofahrerin bemerkte noch, dass ein Fahrzeug vor ihr auf der Straße wendete. Den Baum jedoch erkannte sie zu spät und kollidierte mit diesem. Die 25-Jährige blieb bei dem Zusammenstoß glücklicherweise unverletzt.

Auch bei Stöttwang stieß ein Autofahrer mit einem auf die Fahrbahn gestürzten Baum zusammen. Es bleib auch hier zum Glück beim Blechschaden.

Kaufbeuren: Massive Verkehrsbehinderungen, Straße gesperrt - Lkw transportieren Schnee weg

Im Stadtgebiet Kaufbeuren stürzten Bäume aufgrund der Schneelast auf die Straße - die Freiwillige Feuerwehr war gefordert. Die Staatsstraße vom Verteilerkreisverkehr Kaufbeuren in Richtung Germaringen musste komplett gesperrt werden. Die Stadt Kaufbeuren will heute am Sonntag mit Lkw die Schneemassen aus der Innenstadt heraustransportieren.

Umgestürzte Bäume und wegen der Schneelast herabgefallene große Äste sorgten am Samstag (2.12.) für Unfälle und gesperrte Straßen im Allgäu. Bild: Olaf Winkler (Archiv)

Auch sonst kam es aufgrund der winterlichen Verhältnisse zu einer Vielzahl von Unfällen im gesamten Allgäu, wobei besonders das Ostallgäu im Fokus der Einsatzkräfte stand. Auf der Straße von Pforzen in Richtung Bad Wörishofen kam ein Autofahrer am Samstag von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Pkw in einen Bach. Der Mann wurde leicht verletzt. Das zerstörte Auto musste mit einem Fahrzeugkran geborgen werden.

Lkw auf der A96 im Allgäu kippt um: Vollsperrung nach Unfall

Rund um den Forggensee kamen zwei Lkw von der Fahrbahn ab. Sie konnten nur durch erheblichen Aufwand durch Abschleppunternehmen wieder auf die Straße gebracht werden. Auf der A96 in Höhe Bad Wörishofen verlor ein 51-Jähriger am Samstagvormittag die Kontrolle über seinen Lkw samt Anhänger. Grund war laut Polizei nicht angepasste Geschwindigkeit auf schneebedeckter Fahrbahn. Das Gespann kam ins Schleudern und prallte in die Mittelleitplanke. Durch die Wucht dieses Aufpralls kippte der Anhänger um und blieb auf der Fahrbahn liegen. Die Autobahn A96 musste für rund eineinhalb Stunden dort voll gesperrt werden.

In Niederdorf/Wolfertschwenden im Unterallgäu kam bei winterlichen Verhältnissen ein 30-Jähriger auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab. Das Auto schlitterte in einen Metallzaun eines Anwohners, der Schaden beträgt laut Polizei insgesamt 2000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Autofahrer alkoholisiert war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Sein Führerschein ist weg, eine Anzeige gegen ihn auf dem Weg.