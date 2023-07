Dreimal Glück im Unglück bei Unfällen in Kempten und im Oberallgäu

Wegen der nassen Fahrbahnen kam es am Freitag vermehrt zu Unfällen, auch in Kempten und im Oberallgäu. Gleich dreimal hatten die Verunfallten Glück im Unglück.

01.07.2023 | Stand: 12:34 Uhr

Gleich dreimal hatten Unfallbeteiligte in Kempten und im Oberallgäu am Freitag Glück im Unglück. Wie in den Polizeimeldungen zu lesen ist, kam es am Freitag auch wegen der regennassen Fahrbahn vermehrt zu Unfällen auf den Straßen im Allgäu. In diesen drei Fällen hatten die Beteiligten wohl einen Schutzengel:

Drei Unfälle in Kempten und Umgebung, bei denen die Fahrer Glück hatten

Am Freitagvormittag ist einer 20-jährige Motorradfahrerin nahe Sulzberg (Oberallgäu) mit ihrem Motorrad wegen der nassen Fahrbahnoberfläche in einer Kurve das Zweirad weggerutscht. Die Frau stürzte daraufhin und schlitterte auf dem Boden entlang aus der Kurve. Glücklicherweise war die Frau so flach am Boden, dass sie laut Polizei unter der Leitplanke hindurch schlitterte und nur leicht verletzt wurde. Der Schaden am Motorrad wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Im Süden von Kempten ist am Freitagnachmittag ein Mann am Steuer eingeschlafen. Der 73-Jährige fuhr auf der B19 und kam wegen des Sekundenschlafs plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab.Dabei wurden zwei Bäume und mehrere Sträucher beschädigt, insgesamt beläuft sich der Schaden auf etwa 6000 Euro. Der 73-Jährige selbst blieb glücklicherweise unverletzt. Das Auto musste geborgen und abgeschleppt werden. Gegen den Mann ermittelt die Polizei nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Später am Tag - am Freitagabend - ist es auf der Autobahn A7 bei Lauben (Oberallgäu) zu einem Unfall wegen überhöhter Geschwindigkeit gekommen. Ein 48-Jähriger fuhr laut Polizei mit seinem Auto auf der Schnellstraße in Richtung Norden. Kurz hinter dem Parkplatz Leubastal verlor er wegen der nassen Fahrbahn die Kontrolle über das Auto und geriet ins Schleudern. Das Auto kam rechts von der Autobahn ab, schleuderte in die Böschung und überschlug sich mehrmals. Der 48-Jährige wurde - laut Polizei "wie durch ein Wunder" - nicht verletzt. Er konnte sich selbst aus dem Pkw befreien. Die A7 musste etwa eine halbe Stunde komplett gesperrt werden, damit ein Abschleppwagen den Pkw aufladen konnte.

