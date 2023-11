Winter-Wetter: Erneut Unfälle mit einigen Verletzten im Allgäu

Bei winterlichen Wetterverhältnissen ist es erneut zu einigen Unfällen im Allgäu gekommen. In einem Fall waren erneut Sommerreifen der Grund.

26.11.2023 | Stand: 11:09 Uhr

Gleich fünf Verkehrsunfälle hat die Polizeiinspektion Kempten im Verlauf des Samstags sowie in der Nacht auf Sonntag aufgenommen. Der Grund laut Polizeibericht: nicht angepasste Geschwindigkeit bei winterlichem Wetter.

Die Fahrerinnen und Fahrer konnten ihr Auto jeweils aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn nicht rechtzeitig abbremsen oder kamen von der Fahrbahn ab. (Auch zum Start des Wochenendes gab es bereits zahlreiche Unfälle im Allgäu)

Unfall bei Buchenberg: 22-Jährige rutscht mit Auto in den Gegenverkehr

So verlor etwa im Gemeindegebiet Buchenberg eine 22-jährige Fahrerin im Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Fahrzeug, woraufhin dieses in den Gegenverkehr rutschte. Hier kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Durch den Zusammenstoß wurden die 22-Jährige sowie deren Beifahrerin jeweils leicht verletzt.

Im Bereich Wiggensbach kam ein 45-Jähriger von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun und einem Verkehrszeichen. Der Fahrer blieb unverletzt. Durch die Unfälle entstand ein Gesamtsachschaden von weit über 30.000 Euro.

Am Samstag gegen 18.30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A 7, auf Höhe des Sulzberger Baches, in Fahrtrichtung Kempten.

Ersthelfer befreien 18-Jährige nahe der A7 aus ihrem Auto

Die 18-jährige Fahrerin kam aufgrund der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dabei kam sie rechts von der Fahrbahn ab und schanzte über die rechte Schutzplanke, sodass ihr Auto sich überschlug.

Zwei Ersthelfer konnten die junge Frau aus ihrem Auto befreien. Glücklicherweise wurde die Fahrerin nach aktuellem Kenntnisstand nur leicht verletzt.

Zur Absicherung der Unfallstelle, der Unfallaufnahme und der anschließenden Abschleppung mittels Krans, musste die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Oy-Mittelberg und Autobahndreieck Allgäu für rund eine Stunde voll gesperrt werden. Beteiligt an der Vollsperrung waren nebst der eingesetzten Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Kempten, 54 Einsatzkräfte der Feuerwehren Oy-Mittelberg, Sulzberg und Durach. Außerdem befanden sich zwei Rettungswagen sowie zwei Notärzte an der Unfallörtlichkeit.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 28.000 Euro.

Allein in der Nacht von Samstag auf Sonntag ereigneten sich im Bereich der Polizeiinspektion Marktoberdorf sieben Verkehrsunfälle aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse. Dabei wurden mehrere Personen glücklicherweise nur leicht verletzt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Hauptunfallursache bei allen Unfällen war die nicht angepasste Geschwindigkeit bei Schneeglätte. Die Fahrer erwartet daher im Regelfall ein Bußgeld in Höhe von mindestens 145 Euro und einen Punkt.

In der Samstagnacht fuhr ein 26-jähriger Fahrer auf der Staatsstraße 2521 in Weißensee/Füssen. Dabei kam er auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und landete im Graben. Der junge Mann wurde dabei nicht verletzt.

Neben dem Schaden am Auto entstand eventuell ein Schaden an einem Baum und der Flur. Der Gesamtsachschaden wird auf 5300 Euro geschätzt. Falls sich der Schaden an dem Baum und der Flur bestätigt, erwartet den Fahrer eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige.

Fahrer prallt in Reichenbach gegen zwei Verkehrsschilder

Am Samstagabend fuhr ein 68-Jähriger auf der Kreisstraße OAL 1 bei Reichenbach/ Nesselwang. Aufgrund der Witterungsbedingungen rutschte er von der Fahrbahn und gegen zwei Verkehrszeichen. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Durch den Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 5200 Euro. Den Fahrer erwartet nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige.

Bei Schneefall und winterlichen Straßenverhältnissen fuhr eine 24 - jährige Frau in der König-Rudolf-Straße in Kaufbeuren stadteinwärts. Aufgrund von Sommerreifen und nicht angepasster Geschwindigkeit kam die Frau nach links von der Fahrbahn ab. Dabei prallte ihr Auto zunächst gegen ein geparktes Auto und fuhr noch ein Verkehrszeichen um.

Sowohl die Fahrerin als auch der Beifahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Frau muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen. (Welche Regeln für Winterreifen gelten, erfahren Sie hier.)

In den frühen Morgenstunden am Sonntag fuhr ein mit drei Personen besetzter Kleintransporter auf der Kreisstraße OAL 15 in Richtung Ketterschwang. Der 60-jährige Fahrer fuhr trotz des Schneefalls und der schneebedeckten Fahrbahn mit nicht angepasster Geschwindigkeit und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Kleintransporter kippt auf der B12 um

Der Kleintransporter kippte um. Die beiden Beifahrer verletzten sich leicht und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer selbst blieb unverletzt, ihn erwartet nun nachfolgend eine Anzeige wegen der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr.

Am Samstagabend gegen 19.58 Uhr kam ein 21-jähriger Fahrer aufgrund schneeglatter Fahrbahn auf der A 7 zwischen den Ausfahrten Füssen und Nesselwang ins Schleudern und prallte mit seiner Fahrzeugfront gegen die Betonschutzwand.

Sowohl der Fahrer als auch seine drei Beifahrer wurden durch den Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht verletzt und anschließend mittels Krankenwagen in die umliegenden Kliniken gebracht. Der rechte Fahrstreifen war für rund zwei Stunden gesperrt.

Auch im Westallgäu kam es in der Nacht auf Sonntag zu verschiedentlichen Verkehrsunfällen aufgrund winterlicher Fahrbahnbedingungen. Auslöser für alle Unfälle war, dass die verunfallten Fahrzeugführer ihr Fahrgeschwindigkeit nicht ausreichend den Witterungsbedingungen anpassten. Insgesamt wurden sieben Verkehrsunfälle mit einem Sachschaden von über 30.000 Euro registriert. Glücklicherweise wurden nur zwei Personen leicht verletzt.