Unfall mit neun Fahrzeugen bei Berkheim - A7 wieder freigegeben

Auf der A7 bei Berkheim (Landkreis Biberach) kam es am Samstagmittag zu einer Karambolage, in die neun Fahrzeuge verwickelt waren.

06.02.2022 | Stand: 11:28 Uhr

Großer Einsatz von Polizei und Rettungskräften auf der Autobahn 7 bei Berkheim: Neun Fahrzeuge waren am Samstagmittag (5. Februar 2022) in einen Unfall verwickelt. Drei Menschen wurden leicht verletzt. Das teilte die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Der Fahrer eines VW-Touran hatte ein Stauende zu spät bemerkt und fuhr auf vor ihm wartende Fahrzeug auf. Dabei wurden insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt. Der Fahrer eines nachfolgenden VW-Tiguan erkannte die Unfallstelle zu spät krachte in das letzte Fahrzeug. Schließlich raste noch der Fahrer eines BMW X3 in ein Unfallfahrzeug und schob dies auf einen weiteren Pkw davor auf.

Die Bergungsarbeiten dauerten bis zum frühen Nachmittag, so ein Sprecher. Die A7 sowie die Anschlußstelle Berkheim in Fahrtrichtung Norden war für dreieinhalb Stunden voll gesperrt. Auf der A7 staute sich deshalb der Verkehr. Mittlerweile wurden die Sperrungen aufgehoben, der Verkehr läuft wieder.

Viel Verkehr: Acht Unfälle im Bereich Autobahnkreuz Memmingen

Wie die Polizei mitteilt, kam es den gesamten Samstag über wegen des sogenannten "Bettenwechsels" in den Urlaubsregionen zu einem hohen Verkehrsaufkommen: Vormittags in Richtung Süden und Nachmittags wegen der zahlreichen Rückreisenden in Richtung Norden. Im Rahmen dessen kam es zu sechs Auffahrunfällen im Bereich des Autobahnkreuzes Memmingen sowie zwei Unfällen im Bereich Altenstadt. Eine 32-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt; ansonsten endeten die Unfälle glimpflich für die Beteiligten. Auch die Frau hatte den Angaben zufolge Glück im Unglück: Nach einer Überprüfung im Krankenhaus konnte sie ihre Urlaubsfahrt fortsetzen.

Insgesamt entstand bei den Unfällen ein Sachschaden von etwa 210.000 Euro an den beteiligten Fahrzeugen.

