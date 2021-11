Am Montagmorgen hat sich auf der A7 bei Memmingen ein Unfall ereignet. Ein 29-Jähriger überschlug sich mit seinem Auto mehrfach und wurde schwer verletzt.

29.11.2021 | Stand: 07:50 Uhr

Ein Mann hat sich in seinem Wagen auf der Autobahn 7 nahe Memmingen mehrmals überschlagen. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Fahrer am frühen Montagmorgen in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Unfallursache noch unklar

Den Angaben zufolge kam der 29-Jährige mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Die Ursache war noch unklar. Bei einem weiteren Unfall auf der A7 am Montag kam ein LKW von der Fahrbahn ab, so die Polizei.

