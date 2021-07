Auto fährt auf Stauende auf und gerät unter Lkw - 31-Jähriger eingeklemmt

Ein 31-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch auf der A96 zwischen Aitrach und Volkratshofen auf ein Stauende aufgefahren und unter einem Lkw-Anhänger eingeklemmt worden.

15.07.2021 | Stand: 13:11 Uhr

Ein 31-jähriger Autofahrer ist am frühen Mittwochnachmittag auf der A96 in Fahrtrichtung München zwischen Aitrach und Volkratshofen auf ein Stauende aufgefahren.

Der 31-Jährige versucht noch nach links auszuweichen. Das Auto geriet dadurch jedoch unter den Anhänger eines Lkws. Dabei wurde der 31-Jährige eingeklemmt, berichtet die Pressestelle der Polizei.

A96: Person aus eingeklemmten Auto befreit

Die Polizei musste den jungen Mann aus dem Unfallauto herausschneiden. Er wurde schwerverletzt in das Klinikum Memmingen gebracht.

Laut Dominik Geißler, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, bildete sich zunächst ein Rückstau bis nach Rieden. Die A96 war vorrübergehend voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Inzwischen seien die Fahrzeuge geborgen und die Autobahn wieder befahrbar.

15.000 Euro Schaden bei Unfall auf A96

Warum sich der Verkehr zuvor bereits staute, sei der Polizei unbekannt. Beim Unfall entstand laut Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von 15.000 Euro. Das Unfallauto war nichtmehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf 10.000 Euro. Am Lkw-Anhänger entstand ein Schaden von 3000 Euro und an der Mittelleitplanke ein Schaden von über 1500 Euro.

Zur Sicherung der Unfallstelle waren die Freiwilligen Feuerwehren Aitrach und Memmingen sowie die Autobahnmeisterei Mindelheim im Einsatz.

Bilderstrecke

Unfall A96

