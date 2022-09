Tiefstehende Sonne sorgt für zwei Unfälle im Allgäu

Eine Autofahrerin in Buchloe übersah aufgrund der blendenden Sonne eine Leiter. Eine Seniorin kollidierte in Hinterstein mit einem Weidezaungitter.

Wegen tiefstehender Sonne haben zwei Menschen am Mittwoch Unfälle gebaut. Wie die Polizei berichtet, war eine 35-Jährige am Morgen mit ihrem Auto auf der Landsberger Straße in Buchloe unterwegs. Vor ihr fuhr ein 52-Jähriger mit Auto samt Anhänger. Eine Leiter, die mit einer Fahne gesichert war, ragte über den Anhänger hinaus.

Der Mann bog in die Tankstelle in der Landsberger Straße ein. Aufgrund einer Baustelle, konnte er nicht komplett einfahren. Ein Teil der Leiter ragte auf die Fahrbahn hinaus. Aufgrund der tiefstehenden Morgensonne erkannte die 35-Jährige die Leiter zu spät und stieß mit ihrem Auto dagegen. Die Frau blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro.

Hinterstein: Seniorin kollidiert mit Weidezaun - Hubschrauber bringt sie ins Krankenhaus

Am Nachmittag wurde die blendende Sonne einer 84-jährigen Radfahrerin in Hinterstein (Landkreis Oberallgäu). Die Frau fuhr auf der Giebelstraße in Richtung Hinterstein. Auf der abschüssigen Fahrbahn übersah sie ein Weidezaungitter. Die Seniorin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte frontal mit dem Gitter.

Die Frau, die bei dem Unfall einen Helm trug, musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

