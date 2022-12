Fußgänger verletzt: Mehrere Unfälle wegen Eisglätte im Allgäu

Unwetterwarnung vor Glätte und Blitzeis: Im Allgäu rutschen einige Autos von der Fahrbahn, ein Fußgänger wird verletzt. Es kommt zu Staus und Behinderungen.

15.12.2022 | Stand: 10:12 Uhr

Im Allgäu ist in den kommenden Tagen weiter mit eisigem Winterwetter zu rechnen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt im Allgäu und am Alpenrand vor gefährlichem Glatteis - zunächst bis Donnerstag-Mittag. Hier kann es zu plötzlich überfrierender Nässe oder schlagartig gefrierendem Regen kommen. So sieht es derzeit in der Region und darüber hinaus aus:

++ Update 10 Uhr: Mehrere Unfälle wegen Eisglätte im Allgäu

Im Allgäu sind am Donnerstagmorgen mehrere Unfälle wegen glatter Straßen und Wege passiert. Die Lage sei für die aktuellen Winterverhältnisse im Allgäu zwar relativ ruhig, so Pressesprecher Holger Stabik auf Nachfrage unserer Redaktion am Morgen, doch verzeichnete die Polizei im Vergleich zum Mittwoch mehr Unfälle.

In Aitrang stürzte ein Mann auf einem spiegelglatten Fußweg und verletzte sich. Bei Bad Grönenbach, Türkheim und im Oberallgäu kommt es insgesamt zu sechs Rutschunfällen - verletzt wurde zum Glück niemand.

++ Update 9 Uhr: Tausende Pendler stranden nach Stopp des Zugbetriebs in Augsburg und München

Blitzeis legt den Bahnverkehr des neuen Anbieters Go-Ahead lahm. Tausende Pendler mussten in Augsburg ausharren. "Ich weiß bisher nicht, wie ich jetzt nach Hause kommen soll", so Pendlerin Claudia Schuster.

++ Update 8 Uhr: Lkw kippt auf glatter Fahrbahn um: A8 in Oberbayern komplett gesperrt

Ein Lastwagen liegt am Rand der A8 zwischen Ulm und Merklingen auf der Seite. Der Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Bild: Simon Adomat

Ein Lkw-Unfall auf schneebedeckter Fahrbahn hat eine Vollsperrung der Autobahn 8 in Oberbayern ausgelöst. Ein Lastwagen war am frühen Donnerstagmorgen bei Odelzhausen im Kreis Dachau ins Schlingern gekommen, woraufhin der Lkw-Anhänger umkippte. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, wie ein Polizeisprecher weiter sagte.

Die A8 wurde um die Unfallstelle herum in Richtung München voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten könnten noch einige Stunden dauern, hieß es am Morgen. Eine Umleitung wurde eingerichtet, allerdings müssten Autofahrer auch dort aufgrund der Wetterverhältnisse mit Wartezeiten rechnen, sagte der Sprecher.

Unterdessen müssen sich auch die Autofahrer im Allgäu auf Verzögerungen einstellen. Auf der B12 zwischen Kaufbeuren und Buchloe stockt der Verkehr, ebenso auf der A96 zwischen Memmingen und Buchloe. Staus entwickeln sich auf der B16 bei Kaufbeuren stadteinwärts und in Richtung Mindelheim.

++ Update 7.20 Uhr: Fallen am Flughafen Memmingen Flüge aus?

Der Flughafen Memmingen meldet am Donnerstagmorgen dagegen vorerst keine witterungsbedingten Verzögerungen. 16 Starts sind am heutigen Donnerstag geplant. Bereits in der Luft ist der Flieger ins spanische Alicante. Der nächste Start ist für 9.10 Uhr geplant.

++ Update 6.50 Uhr: Zugausfälle wegen Blitzeis

"Etliche" Züge des Unternehmens "Go-Ahead" sind durch Eisregen und Glatteis beschädigt worden. Das teilt das Unternehmen mit. Der Zugverkehr werde mit deutlichen Einschränkungen starten. So entfällt der RE96 von Buchloe in Richtung Lindau. Alle Meldungen zu Bahn-Ausfällen lesen Sie hier. Im Augsburger Netz kommt es zu massiven Störungen.

++ Update 6.40 Uhr: Eisglätte: Sind die Straßen am Donnerstag frei? Polizei zieht Zwischenbilanz

"Es war eine ruhige Nacht im Allgäu", sagt ein Polizeibeamter der Einsatzzentrale in Kempten auf Nachfrage unserer Redaktion. Er hat ein Lob für die Allgäuer übrig: "Entweder sind sie zu Hause geblieben oder vorsichtig Auto gefahren."

Am Donnerstagmorgen sind die großen Verkehrswege im Allgäu - also die A7, die A96 und die B12 - größtenteils frei. Zwischen Buchloe und München staut es sich bei Landsberg.

++ Update 6.30 Uhr: Glatteis und Eisregen: Fällt die Schule aus?

Wegen Unwetters mit Glatteis und gefrierendem Regen kann unter bestimmten Umständen der Unterricht in einzelnen Landkreisen oder Städten ausfallen. Fällt die Schule in Bayern irgendwo aus? Hier die Übersicht aktuell.

++ Update 6.15 Uhr: Deutscher Wetterdienst warnt erneut vor Eisregen und Glatteis

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt erneut vor plötzlich überfrierender Nässe oder schlagartig gefrierendem Regen im Allgäu. Hier unsere Übersicht. Besonders Fußgänger und Autofahrer müssen vorsichtig sein. Und Hausbesitzer ihre Gehwege räumen und streuen. Was sie dort beachten müssen, erfahren Sie hier.

++ Update 21.05 Uhr: Polizei: Trotz Glätte bislang kaum Unfälle am Mittwoch

Im Allgäu gab es am Mittwoch nur vereinzelt Glätteunfälle, insbesondere am Nachmittag. Am Abend zwischen 18 und 21 Uhr verzeichnete die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Nachfrage unserer Redaktion keinen einzigen Unfall im Allgäu. „Die Autofahrer scheinen sich ausreichend Zeit genommen zu haben“, sagte Polizeisprecher Holger Stabik.

++ Update 20.23 Uhr: 150 Flüge heute in München abgesagt

Während der Sperrung der beiden Start- und Landebahnen am Münchner Flughafen wurden nach Angaben eines Sprechers etwa 150 Flüge abgesagt. Zudem wurden 26 Flüge umgeleitet.

++ Update 20 Uhr: Zwischen Geltendorf und Buchloe: Züge fahren heute nicht mehr

Heute werden definitiv keine Züge mehr zwischen Buchloe ( Ostallgäu) und Geltendorf (Landkreis Landsberg) fahren. Das teilte die Deutsche Bahn soeben mit. Der Zugverkehr auf der Linie RB74 zum Münchner Hauptbahnhof müsse "aufgrund von witterungsbedingten Beeinträchtigungen bis zum heutigen Betriebsschluss eingestellt werden", hieß es. Wegen Glatteis könne die Bahn auch keinen Schienenersatzverkehr anbieten.

Weitere Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen unter www.bahn.de.

++ Update 19.19 Uhr: Starts und Landungen am Münchner Flughafen wieder möglich

Die Sperrung der beiden Start- und Landebahnen am Münchner Flughafen ist nach Angaben eines Sprechers aufgehoben worden. Starts und Landungen seien wieder möglich. Die nördliche der beiden Landebahnen war bereits etwas früher wieder nutzbar, so dass zumindest Landungen stattfinden konnten. Allerdings müssten die Flugzeuge vor dem Start enteist werden, was zu Verzögerungen im Flugbetrieb führen könne, sagte der Sprecher am Mittwochabend. Wegen gefrierenden Regens hatten Flugzeuge zwischenzeitlich weder starten noch landen können. 133 Flüge waren den Angaben nach abgesagt, 26 umgeleitet worden.

++ Update 18.38 Uhr: Züge bleiben liegen oder fahren nicht mehr

Die Deutsche Bahn musste den Regionalverkehr zwischen München und Buchloe am Mittwoch wetterbedingt zeitweise einstellen. Mehrere Regionalzüge des Eisenbahnunternehmens Go-Ahead blieben am Mittwochnachmittag wegen Blitzeises liegen, zum Teil sogar auf offener Strecke. "Wir können daher den Betrieb derzeit nur noch auf der Strecke Memmingen - Lindau aufrechterhalten und mussten alle anderen Strecken vorübergehend einstellen", hieß es in einer Mitteilung von Go-Ahead.

++ Update 18.02 Uhr: So lautet die Zwischenbilanz der Polizei im Allgäu

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Mittwoch beinahe im gesamten Allgäu vor Glatteis gewarnt. War zunächst Chaos auf den Straßen befürchtet worden, verlief das Geschehen bis zum späten Nachmittag vergleichsweise glimpflich. „Die Autofahrer scheinen sich ausreichend Zeit genommen zu haben“, sagte Polizeisprecher Holger Stabik. Zu Glätte-Unfällen kam es nur vereinzelt, auch Schwerverletzte gab es bis zum späten Mittwochnachmittag nicht.

++ Update 17.54 Uhr: Eisregen im Westallgäu: Polizei zieht Zwischenbilanz

Der Eisregen am Mittwoch sorgte auch im Landkreis Lindau vor allem für Stürze bei Fußgängern. Die Klinik Lindenberg musste mehrere Prellungen behandeln. Wie die Bilanz der Polizei für das Westallgäu aussieht, lesen Sie hier.

++ Update 17.47 Uhr: Autofahrer weicht in Unterpinswang Lkw aus und prallt mit Wagen gegen Baum

In Unterpinswang nahe der deutschen Grenze bei Füssen (Ostallgäu) ist ein 21-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen gegen einen Baum gekracht. Warum der Mann einem Lkw ausweichen musste, erfahren Sie hier.

++ Update 17.39 Uhr: Gefährliche Schlitterpartie in der Bahnhofstraße in Buchloe

Der Eisregen am Mittwoch sorgte für spiegelglattes Terrain in der Innenstadt in Buchloe. Blitzeis verwandelt Straßen und Gehwege in gefährliche Rutschbahnen, besonders Fußgänger mussten aufpassen.

Wer am Mittwoch in der Buchloer Bahnhofstraße unterwegs war, musste sich auf erschwerte Verkehrsbedingungen einstellen. Der Eisregen hielt den städtischen Bauhof auf Trab. Bild: Matthias Kleber

++ Update 17.10 Uhr: Bahnstrecke Buchloe - Geltendorf: Kein Schienenersatzverkehr

Nachdem die Deutsche Bahn den Zugverkehr zwischen Buchloe und Geltendorf eingestellt hat, hat das Unternehmen eine weitere schlechte Nachricht: "Leider können wir aufgrund von Glatteis auf der Straße auch keinen Schienenersatzverkehr anbieten", heißt es in einer aktuellen Mitteilung.

++ Update 17.02 Uhr: Landungen am Münchner Flughafen wieder möglich

Nach einer Sperrung der beiden Start- und Landebahnen sind am Münchner Flughafen am Nachmittag zumindest wieder einige Landungen möglich gewesen. Die nördliche Landebahn sei wieder freigegeben worden, schrieb der Flughafen-Betreiber auf Twitter. Starten konnten Flieger am Airport demnach zunächst aber nicht. Wegen des gefrierenden Regens könnten die Flugzeuge nicht enteist werden.

Wegen des gefrierenden Regens hatten Flugzeuge am Mittwochnachmittag zwischenzeitlich weder starten noch landen können. 133 Flüge seien abgesagt, 26 umgeleitet worden, sagte ein Sprecher des Flughafens der Deutschen Presse-Agentur. Die gesamte Crew des Airports sei mit 150 Räumfahrzeugen im Einsatz, um die beiden Start- und Landebahnen schnellstmöglich wieder freigeben zu können. Allerdings sei man dabei auf die Hilfe der Natur angewiesen. "Wenn kein gefrierender Regen mehr fällt, ist so eine Start- und Landebahn innerhalb von 20 bis 25 Minuten wieder benutzbar", sagte der Sprecher. Wann dies bei beiden Bahnen der Fall sein könnte, blieb zunächst unklar.

++ Update 16.55 Uhr: Wetterdienst warnt in der Nacht vor Schneefall im Allgäu

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt neben Glätte und Frost in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nun auch vor leichtem Schneefall. Die Unwetterwarnung gilt bis Donnerstag 10 Uhr für diese Allgäuer Landkreise und kreisfreien Städte:

Landkreis Unterallgäu

Stadt Memmingen

Landkreis Ostallgäu

Landkreis Oberallgäu

Stadt Kaufbeuren

++ Update 16.40 Uhr: Go-Ahead-Züge fallen bis auf Memmingen-Lindau aus

Mehrere Züge von Go-Ahead Bayern sind am Nachmittag aufgrund des Blitzeises liegengeblieben, zum Teil auf offener Strecke. Das teilte die Firma mit Sitz in Augsburg mit. Man könne daher den Betrieb derzeit nur noch auf der Strecke Memmingen – Lindau aufrecht erhalten. Alle anderen Strecken in Bayern seien vorübergehend eingestellt worden. Der Betrieb von Go-Ahead Baden-Württemberg ist davon unberührt.

++ Update 16.25 Uhr: Bahn stellt Zugverkehr zwischen Buchloe und Geltendorf ein

Die Deutsche Bahn hat den Zugverkehr zwischen dem Bahnhof in Buchloe und dem in Geltendorf auf der Linie RB74 nach München (Hauptbahnhof) bis auf weiteres eingestellt. Und zwar wegen "witterungsbedingten Beeinträchtigungen", teilte das Unternehmen soeben mit. Die Bahn arbeite daran, "schnellstmöglich einen Schienenersatzverkehr zwischen Geltendorf und Buchloe einzurichten", heißt es.

Zwischen Geltendorf und dem Hauptbahnhof in München fährt weiterhin die Linie S4. Weitere Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen in der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de oder www.bahn.de/ris.

++ Update 16.23 Uhr: Autofahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß in Oberbayern

Nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Oberbayern ist ein Mann gestorben. Der 23-Jährige habe am Mittwoch beim Überholen eines anderen Fahrzeugs auf der Bundesstraße 471 in Bergkirchen (Landkreis Dachau) die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Dort fuhr er mit seinem Wagen frontal gegen ein entgegenkommendes Auto. Der 23-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 42 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die B471 blieb während der Unfallaufnahme zunächst in beide Richtungen gesperrt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten zur Unfallursache.

++ Update 16.15 Uhr: Feuerwehr Schwangau zieht Pickup aus dem Schnee

Einen guten Schutzengel hatte der Fahrer eines Pickups bei einem Unfall in der Bleckenau in Schwangau. Er rutschte mit seinem Fahrzeug von dem schneebedeckten Forstweg und wurde von Bäumen gestoppt. Etwa hundert Meter weiter, hätte es diesen Schutz nicht gegeben. Mehr dazu lesen Sie hier.

Diesen Pickup zog die Feuerwehr Schwangau bei der Bleckenau aus dem Schnee. Bild: Feuerwehr Schwangau

++ Update 16.11 Uhr: Augsburg schließt Zoo, München sperrt Friedhöfe

Wegen Gefahr durch Glätte und Eisbruch schloss der Zoo in Augsburg, die Stadt München sperrte ihre Friedhöfe. "Trauerfeiern und Bestattungen werden aber durchgeführt", betonte ein Stadtsprecher. Trauergäste würden vom Friedhofspersonal am jeweiligen Haupteingang abgeholt, zu Trauerhalle und Bestattungsort begleitet und wieder zum Ausgang zurückgebracht werden. Die Münchner Feuerwehr schrieb auf Twitter: "Bitte vermeidet unnötige Fahrten und Spaziergänge."

++ Update 16 Uhr: Auto rutscht auf glatter Straße und überschlägt sich

Ein 33-Jähriger ist bei einem Rutschunfall am Mittwochvormittag auf der Straße zwischen Kißlegg und Gottrazhofen (Württembergisches Allgäu) leicht verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Ravensburg berichtet, war der Mann mit seinem Auto auf der L265 von Kißlegg in Richtung Gottrazhofen unterwegs. Sein Fiat rutschte von der glatten Straße, prallte gegen eine Leitplanke und überschlug sich. Der Wagen landete schließlich in einem Flussbett. Der verletzte Fahrer kam ins Krankenhaus, wo er medizinisch behandelt wurde. Zudem entstand ein Schaden von etwa 12.000 Euro. Der Fiat wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr streute auslaufendes Öl an der Unfallstelle ab.

++ Update 15.45 Uhr: Wetterdienst warnt vor Glatteis im Allgäu

Die Glatteis-Warnung des DWD gilt für mehrere Landkreise und Städte in Bayern am Mittwoch und in der Nacht auf Donnerstag. Darunter sind diese im Allgäu:

Landkreis Oberallgäu

Landkreis Ostallgäu

Landkreis Lindau ( Bodensee

Landkreis Unterallgäu

Stadt Kempten

Stadt Memmingen

Stadt Kaufbeuren

Hier kann es zu plötzlich überfrierender Nässe oder schlagartig gefrierendem Regen kommen. Laut DWD besteht Gefahr für Leib und Leben.

++ Update 15.35 Uhr: Keine Starts und Landungen am Münchner Flughafen wegen Glättegefahr

Wegen Glättegefahr durch gefrierenden Regen konnten am Mittwochnachmittag am Münchner Flughafen vorläufig keine Flugzeuge starten und landen. 133 Flüge seien abgesagt, 26 umgeleitet worden, sagte ein Sprecher des Flughafens. Wie die Lage vor Ort ist, lesen Sie hier.

++ Update 12.52 Uhr: Mit Sommerreifen auf der A7 bei Füssen unterwegs

Ein 45-jähriger Autofahrer ist laut Polizei auf der A7 bei Füssen mit Sommerreifen gefahren. Das Kuriose: Die Winterreifen hatte er im Kofferraum dabei.

++ Update 12.30 Uhr: Frostiges Winterwetter erwartet - Glatteis vor allem im Süden

Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor glatten Straßen im Allgäu. Möglich seien "Einschränkungen im Schienen- und Straßenverkehr bis hin zu Schäden an der Infrastruktur wie Stromleitungen und -masten", sagte DWD-Meteorologe Robert Hausen laut Mitteilung. Mit abklingenden Niederschlägen entspannt sich die Lage im Verlauf des Donnerstags.

In der Nacht zum Freitag soll es im Süden Deutschlands und im Südosten wieder stärker schneien, auch Schneeregen ist möglich. Die Temperaturen fallen auf null bis minus acht Grad.

Am Freitag ist von Oberschwaben bis zum Bayerwald mit leichten bis mäßigen Schneefällen zu rechnen. Ansonsten wird es in Deutschland bei einer Mischung aus Wolken und Auflockerungen vornehmlich trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei minus drei bis plus drei Grad. "Den Rest der Woche geht es winterlich weiter", sagte Hausen. Vor allem in den Nächten sei bei klaren Bedingungen und Schnee strenger Frost unter minus zehn Grad zu erwarten, hieß es. Zum Wochenwechsel rechnet der DWD mit milderem Wetter, vorübergehend könne es jedoch erneut Glatteis geben.